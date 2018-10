Barcelona vs Real Madrid: azulgranas contra merengues por La Liga Santander | EN VIVO

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV, en el Camp Nou, este domingo (10:15 a.m. - hora peruana) por la jornada 10 de la Liga Santander. Azulgranas y merengues se enfrentan en un clásico que puede definir el futuro del DT Julen Lopetegui.

Barcelona vs Real Madrid: primer clásico sin Messi ni Ronaldo

Después de 11 años, Barcelona vs Real Madrid medirán fuerzas sin la presencia de sus principales figuras: Lionel Messi no estará por sufrir una lesión en su brazo derecho, y Cristiano Ronaldo porque fichó por la Juventus de Turín.

Barcelona vs Real Madrid: azulgranas quieren alargar su buena racha

El equipo de Ernesto Valverde superó por 4-2 a Sevilla en su último cotejo ligero, y a mitad de semana venció 2-0 al Inter de Milán por la Champions League. En Cataluña están motivados pese a no poder contar la 'Pulga'.

"Madrid tiene argumentos suficientes para poder superar momentos determinados como la ausencia de algún jugador como Cristiano Ronaldo, que es muy importante. A nosotros nos pasó lo mismo con Leo, todo el mundo está expectante a ver cómo vas a responder sin Leo porque son jugadores extraordinarios pero tenemos que mirar hacia delante", dijo en la previa el DT 'culé'.

"Antes de Cristiano, antes de Messi también existía el clásico y había también grandes jugadores, mucha tensión... el clásico siempre es el clásico", agregó.

Barcelona vs Real Madrid: la 'Casa Blanca' se tambalea

Pese a volver a la senda del triunfo contra el Viktoria Plzen (2-1) en Champions League, los dirigidos por Julen Lopetegui no dejaron una buena impresión y se presentan al Camp Nou con la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y recuperarse, o agudizar su crisis.

Lopetegui sabe que aparte del Barcelona vs Real Madrid, su puesto como director técnico está en juego por lo que saldrá con lo mejor que tiene para obtener un resultado positivo.

"Tenemos un partido suficientemente atractivo mañana como para pensar en ese tipo de historias que a mí no me ayudan a preparar el partido, queremos llegar mañana con la mejor disposición posible", aseveró el DT merengue en conferencia de prensa.

¿Qué piensa sobre la ausencia de Lionel Messi? "Vamos a enfocar el partido pensando en nosotros, optimizar nuestras virtudes y potenciarlas al máximo. Y cuando toque, defender bien. Al margen de que esté un jugador o no esté un jugador", respondió.

Barcelona actualmente se ubica en la segunda casilla con 18 puntos; mientras que Real Madrid es octavo con 14 unidades. El líder es Atlético de Madrid con 19 pts.

Dato: La última vez que Barcelona vs Real Madrid se enfrentaron fue en mayo del presente año, también en el Camp Nou. Aquella vez el partido culminó 2-2 cuando Cristiano Ronaldo y Zinedina Zidane aún estaban en el banquillo madrileño.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo.

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE | Horarios en el mundo

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE | Guia de Canales

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE | Alineaciones probables

Barcelona: Marc ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iván Rakitic, Arthur; Rafinha, Luis Suaréz, Coutinho.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco; Gareth Bale, Karim Benzema.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Real Madrid?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Real Madrid, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.