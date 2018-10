Club de la Serie A pretende fichar a Messi para enfrentarlo con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi despierta interés en varios equipos del plantea, pero no todos podrían pagar el precio que pida el FC Barcelona para dejar ir a su estrella. El ‘10’ azulgrana lleva 15 temporadas defendiendo al equipo cule que le abrió las puertas cuando era un niño. En varias ocasiones ha puesto sobre la mesa que se siente bien en el club catalán, pero aún así otros equipos no cierran la posibilidad de hacerlo cambiar de opinión.

En su paso por el FC Barcelona, el argentino ha logrado trofeos para las vitrinas de la tienda ‘azulgrana’. En total fueron 9 Liga Santander, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas, 4 Champions League, 3 UEFA Super Copa y 3 Mundial de Clubes.

Con estos palmarés, el Inter de Milán le ha puesto el ojo a Lionel Messi, y a través del propio presidente el club italiano hizo llegar el interés por el argentino a través de la prensa. Steven Zhang en declaraciones para Sportmediaset deslizó la posibilidad de tenderle una oferta al ‘10’ culé.

“¿El mejor jugador como Messi en el Inter? La verdad que, como ya se dijo en su momento, si hay la posibilidad de contratarlo en el mercado para mejorar nuestra plantilla, lo vamos a intentar", apuntó en un primer momento el presidente de nacionalidad china.

Asimismo insistió que no pretende asegurar que traerá a un jugador en especial al cuadro ‘neroazzurro’. "No puedo hacer promesas sobre nombres puntuales. A veces estos no se hacen realidad, así que hay que pensar en lo que tenemos ahora", finalizó.

Si se concretara esta posibilidad Lionel Messi se volvería a ver las caras con Cristiano Ronaldo y la rivalidad se trasladaría a la Serie A.