América vs Cruz Azul EN VIVO: ¿dónde y cómo ver el 'Clásico Joven' por Liga MX?

América de México vs Cruz Azul EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Televisa Deportes, TDN y Univisión: se enfrentan HOY en el estadio Azul por la fecha 14 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Este partido está programado para las 9:00 p. m. (hora peruana y mexicana) y podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

América vs Cruz Azul: ¿cómo llegan las ‘Águilas’ a este clásico de la Liga MX 2018?

América (2° con 27 puntos) llega al encuentro más importante de la Liga MX con una racha de siete cotejos consecutivos sin conocer la derrota. El último compromiso disputado por el elenco amarillo fue ante los ‘Xolos’ de Tijuana, equipo al que golearon 3-0 en condición de local.

A pesar de los privilegios que implica terminar la fase regular como primero, para el técnico Miguel Herrera no es algo que le quite el sueño. El popular ‘Piojo’ manifestó que lo principal era clasificar a las Liguillas del Torneo Apertura 2018, meta que ya se logró.

"El liderato no me quita el sueño. No es parte de mi pensamiento decir que quiero ser líder sí o sí. Si se da, bienvenido, si no, estar en los cuatro primeros es lo importante", dijo el entrenador del América de México en conferencia de prensa.

"Ellos tienen que sentirse locales, tienen su vestidor, nosotros tenemos el nuestro. Ahora somos visitantes en el papel y hay que pensar en salir a ganar un partido en cancha ajena", añadió.

América vs Cruz Azul: ¿cómo llega la ‘Máquina Celeste’ a este clásico de la Liga MX 2018?

Por su parte, Cruz Azul (3° con 26 unidades) dejó de ser el líder de la Liga MX hace algunas fechas; sin embargo, esta noche querrá regresar a lo más alto ante su gente. Los ‘Cementeros’ también vienen con la moral al tope tras haber conseguido su pase a la final de la Copa MX.

"Estamos para el doblete y desde luego que nos gustaría regresar al liderato", manifestó Jesús Corona, arquero de Cruz Azul. "El partido contra América será una buena prueba para mostrarle a nuestra afición que estamos para cosas importantes", apuntó el experimentado portero de 37 años.

América vs Cruz Azul: ¿cuándo fue la última vez que se enfrentaron en Liga MX?

El partido más reciente entre ambos equipos en Liga MX fue el 31 de marzo de este año en el estadio Azteca, donde América de México venció a Cruz Azul por 2-1 con goles de Mateus Uribe y Cecilio Domínguez; Edgar Méndez descontó para la visita.

DATO: Cabe destacar que para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.