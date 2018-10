WWE Evolution: los primeros 30 minutos del evento se transmitirá por Twitter

La WWE confirmó en su página web que en su cuenta oficial de Twitter transmitirán de forma gratuita los 30 primeros minutos del evento Evolution. Esta decisión se da para enganchar al público y tratar de vender más cuentas de la Netowrk.

WWE Evolution es el primer evento de la empresa de lucha libre exclusivamente de mujeres que se realizará este domingo en el Nassau Veterans Memorial Coliseum en Nueva York.

Esta será la primera vez que WWE emita parte de un evento en directo mediante una red social de forma gratuita. Además, en las redes sociales habrá emojis personalizados para acompañar a los hashtags #WWEEvolution, #RondaRousey y #NikkiBella.

Ronda Rousey enfrentará a Niki Bella en el evento principal de este evento por el título femenino de RAW. Charlotte Flair y Becky Lynch es otro de los combates más esperados por los fanáticos este domingo.

Cartelera de WWE Evolution

Campeonato Femenino de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Nikki Bella

Last Woman Standing por el Campeonato Femenino de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair

Trish Stratus y Lita vs. Alexa Bliss y Mickie James

Campeonato Femenino de NXT

Kairi Sane (c) vs. Shayna Baszler

Batalla Real por una oportunidad titular

Asuka vs. Naomi vs. Carmella vs. Billie Kay vs. Peyton Royce vs. Sonya Deville vs. Nia Jax vs. Ember Moon vs. Mandy Rose vs. Lana vs. Dana Brooke vs. Alicia Fox vs. Tamina vs. Torrie Wilson vs. Michelle McCool vs. Alundra Blayze vs. Ivory vs. Molly Holly vs. Kelly Kelly vs. Maria Kanellis vs. Zelina Vega

Sasha Banks, Bayley y Natalya vs. The Riott Squad (Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan)

Final del Mae Young Classic 2018

Toni Storm vs. Io Shirai