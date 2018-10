Boca Juniors vs Gimnasia EN VIVO ONLINE: con Carlos Tevez por la fecha 10 de la Superliga Argentina

VER EN VIVO Boca Juniors vs Gimnasia se juega esta sábado 27 de octubre por la jornada 10 de la Superliga Argentina. Este duelo irá desde las 3:15 pm (hora peruana) en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Será transmitido vía TNT Sports (territorio argentino) y Fox Sports 2 (Latinoamérica); y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los ‘Xeneizes’ llegan al Boca Juniors vs Gimnasia luego de igualar sin goles ante Rosario Central en la Superliga Argentina , de esta manera se ubican en el quinto lugar con 15 puntos, cinco menos que el líder, Racing Club.

En los últimos cinco duelos del torneo doméstico, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto lograron dos victorias, dos empates y una derrota. El cuadro ‘Xeneize’ tiene una sola cosa en la cabeza, la Copa Libertadores; vienen de ganar en La Bombonera por 2-0 al Palmeiras en partido de ida por las ‘semis’, es por eso que el 'Mellizo' mandará al campo un equipo alterno, guardando piernas para el duelo de ida de este miércoles 31 de octubre en el Allianz Parque.

Al frente estará el Gimnasia La Plata que llega a este duelo luego de una derrota por 1-0 ante el Vélez. Los dirigidos por Pedro Troglio marchan a mitad de tabla con 11 unidades.

En los últimos cinco duelos que tuvo el cuadro ‘Lobo’ por el torneo local, logró dos victorias, dos derrotas y un empate. Pedro Troglio realizará cuatro cambios respecto al equipo que viene de caer ante Vélez: vuelven Rinaudo y Faravelli de las suspensiones por Perdomo y Tiffner, mientras que ingresarán Guiffrey por Piovi (expulsado) y Comba por Hurtado (por decisión táctica del DT).

Al revisar el historial de lo últimos 10 encuentros entre el Boca Juniors y el Gimnasia La Plata, el cuadro 'Xeneize' logró sacar tres victorias, mientras que el 'Lobo' también hizo lo mismo en tres oportunidades; 4 empates cierran las estadísticas.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Superliga Argentina, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Boca Juniors vs Gimnasia: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

Boca Juniors: Rossi; Buffarini, Goltz, Balerdi y Mas; Almendra, Chicco y Gago; Espinoza, Cardona, Tevez.

Gimnasia: Martin Arias; Bonifacio, Coronel, Guiffrey, Melluso; Comba, Rinaudo, Faravelli, Gómez; Tijanovich, Silva.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Boca Juniors vs Gimnasia por el Superliga Argentina?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs Gimnasia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.