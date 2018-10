U de Chile vs Universidad Católica EN VIVO: clásico por la fecha 27 del torneo chileno

U de Chile vs Universidad Católica EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía TV Chile: chocan este sábado en el Estadio Nacional de Santiago por la fecha 27 del Campeonato Scotiabank 2018 de Chile. Este encuentro arrancará a las 10:00 a.m. (hora peruana) y podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

U de Chile vs Universidad Católica: Una edición más del clásico chileno

Este sábado, Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Nacional de Santiago por la fecha 27 del torneo 'mapocho', en una edición más del clásico de dicho país.

Los 'Cruzados' llegan como únicos líderes del torneo (54 puntos) y esperan obtener las tres unidades para empezar a cimentar el camino para una nueva estrella; mientras que 'Los Azules' esperan frenar a su clásico rival y meterles presión en las últimas fechas.

La 'U' tuvo una semana tranquila luego de vencer a Everton por 2-o en la fecha anterior. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka llegan con la moral en alto y con la esperanza de poder pelear el título hasta el final.

El estratega argentino tiene, prácticamente, definido su once estelar, las grandes novedades fueron las ausencias de Gonzalo Jara y Sebastián Ubilla, que no entraron en la lista de citados.

Por su parte, en la Universidad Católica, los ánimos están por las nubes luego de derrotar a la Universidad de Concepción por la fecha 26. Los 'Cruzados' le sacaron 7 unidades al 'campanil' y a falta de cuatro fechas para el final de campeonato son los firmes candidatos al título.

Para poder disfrutar de todos los partidos del Campeonato Scotiabank 2018, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Año 2017 y el Fantasista nos regalaba este golazo para revisar una y otra vez 👏

Cuál es tu gol favorito de #ClásicoUniversitario? 😏#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/jVWWyFt3ww — Universidad de Chile (@udechile) October 24, 2018

¡Lista de citados! 📋✅

Conoce a #LosCruzados nominados por Beñat San José para el #ClásicoUniversitario ⚽

¡Vamos Católica! ⚪🔵https://t.co/tnUzMdJnH3 — Universidad Católica (@CruzadosSADP) October 26, 2018

Horarios para ver el U de Chile vs Universidad Católica EN VIVO ONLINE por el Torneo Chileno

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

Panamá - 10:00 a.m.

Guatemala - 9:00 a.m.

Honduras - 9:00 a.m.

Nicaragua - 9:00 a.m.

Costa Rica - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 11:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Puerto Rico - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

Canal para ver el U de Chile vs Universidad Católica EN VIVO ONLINE por Torneo Chileno

TV Chile

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE U de Chile vs Universidad Católica por el Torneo Chileno?

Si quieres seguir en Internet el U de Chile vs Universidad Católica, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.