Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO ONLINE: con Luis Advíncula por la jornada 10 de la Liga Santander

VER EN VIVO Rayo Valleacano vs Girona se juega este sábado 27 de octubre en el Estadio Municipal de Montilivi desde las 6:00 am (hora peruana). Este duelo es correspondiente a la jornada 10 de la Liga Santander donde nuestro compatriota Luis Advíncula está en la lista de convocados. Será transmitido vía ESPN; y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Para el Rayo Vallecano vs Girona, ambas escuadras no llegan con buenos números tras los últimos duelos en la Liga Santander. El conjunto ‘Rayista’ que es dirigido por el español Míchel marcha en el penúltimo puesto de la tabla con apenas seis unidades.

El equipo donde milita nuestro compatriota Luis Advíncula, no sabe lo que es ganar desde la fecha 4 de LaLiga donde vencieron a domicilio 1-0 al Huesca. Luego de esa fecha ‘La Franja’ ha conseguido tres derrotas y tres empates. El lateral derecho nacional, en lo individual, ha desempeñado buenos partidos donde se llevó buenas críticas.

En la previa del Rayo Vallecano vs Girona, el estratega de los ‘Franjirrojos’ dio una conferencia de prensa donde analizó a su rival y la necesidad de sumar de a tres para abandonar los últimos lugares.

“Vamos a sacar mañana el mejor equipo posible para ganar en Montilivi. Sólo nos centramos en mañana. Luego ya pensaremos en el partido de Copa”, apuntó en un primer momento.

Luego se refirió al ajustado empate en la última fecha ante el Athletic de Bilbao. “La fuerza mía está intacta. Preocupado por los resultados, pero el otro día el rendimienbto fue muy alto. La línea es esa y me demuestra que los jugadores están fuertes y comprometidos con el Rayo. Tenemos mimbres para hacer daño al rival con el balón”, subrayó Míchel.

Por su parte el Girona que en esta fecha jugará de local, no se encuentra muy lejos a la campaña que ha realizado el cuadro ‘Rayista’, ellos los superan por cuatro unidades y se ubican en el puesto 10.

Una de las bajas confirmadas para el Rayo Vallecano vs Girona, es el delantero uruguayo Cristhian Stuani; el goleador de los ‘Albirrojos’ estará al margen por molestias musculares.

Los Gironista llevan cinco partidos sin ver la victoria, la última vez que salieron airosos de un partido fue en la fecha 4 cuando vencieron al Celta de Vigo por 3-2.

Si analizamos el historial de resultados del Rayo Vallecano vs Girona se han medido en ocho ocasiones. Donde ‘La Franja’ supieron salir victoriosos en cuatro ocasiones, mientras que los ‘Albirrojos’ en una ocasión; empataron en tres oportunidades.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Guatemala – 5:00 am

Honduras – 5:00 am

Costa Rica – 5:00 am

México - 6:00 am

Perú – 6:00 am

Colombia – 6:00 am

Ecuador – 6:00 am

Panamá – 6:00 am

Puerto Rico - 7:00 am

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 7:00 am

Venezuela - 7:00 am

Paraguay – 7:00 am

Bolivia – 7:00 am

Argentina - 8:00 am

Uruguay – 8:00 am

Brasil – 8:00 am

Canales para ver el Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

República Domincana: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Puerto Rico: SportsMax, SportsMax App

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

España: beIN Sports Connect España, beIN LaLiga, Movistar+

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO ONLINE vía ESPN por la Liga Santander

ESPN

Rayo Vallecano vs Girona: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Rayo Vallecano: García, Advíncula, Amat, Gálvez, Moreno, Pozo, Comesaña, Imbula, Kakuta, de Tomás y Embarba.

Girona: Bono, Ramalho, Espinosa, Juanpe, Porro, Luiz, Pons, Aday, Portu, García y Dorumbia.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Rayo Vallecano vs Girona por la Liga Santander?

Si quieres seguir en Internet el Rayo Vallecano vs Girona, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.