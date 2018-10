Lakers vs Nuggets EN VIVO: por la segunda victoria en la NBA

Los Angeles Lakers buscan seguir ganando cuando enfrenten a Denver Nuggets por la quinta jornada de la Conferencia Oeste de la NBA. El encuentro se disputará a partir de la 9:30 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO) en el Staples Center de California. Será transmitido por TNS y TNT. Además, podrás seguir todas las incidencias a través de Larepública.pe.

Los Lakers buscan su segunda victoria en el torneo de básket contra un rival que está invicto en la presente temporada.

El equipo de Luke Walton ganó su último encuentro, contra Phoenix Suns por 131-113. Sin embargo, sus primeros tres partidos perdieron, por lo que están penúltimos en la Conferencia Oeste.

Ante ello, Los Lakers propondrán un juego duro con LeBron James. Además, junto a Lance Stephenson esperan demostras que el equipo de Los Ángeles vuelve a tener la dureza de décadas anteriores.

Los Denver Nuggets no son un rival sencillo de vencer. Ganaron sus cuatro partidos de la NBA, dos de ellos contra equipos fuertes de la Conferencia Oeste. El jugador más fuerte en el club de basket dirigido por Michael Malone es el pívot Nikola Jokic, quien ha destacado en los partidos previos.

Junto al croata, Juan Hernangómez y Mason Plumlee son las cartas fuertes de los Nuggets de Colorado.

Se perderán el encuentro Brandon Ingram y Rajon Rondo por suspensión y Moe Wagner por lesión, por el lado de los Lakers; mientras que los Nuggets no podrá contar con Will Barton, Isaiah Thomas, Michael Porter Jr. y Jarred Vanderbilt.

Getting the work in. #MileHighBasketball pic.twitter.com/64K3blcyc8