Jefferson Farfán lanza mensaje de reflexión y lo comparan con César Acuña

Jefferson Farfán, quien fue un jugador fundamental para que la selección peruana clasifique al Mundial de Rusia 2018, se ha convertido en todo un adicto al Instagram, donde tiene miles de seguidores y los sorprende peculiares publicaciones.

En esta oportunidad, la ‘Foquita’ ha llamado la atención de sus admiradores de Instagram con una nueva faceta que no se le conocía al delantero peruano: la de transmitir mensajes educativos para que las personas tomen conciencia y lo reflejen en su vida cotidiana.

En su más reciente historia en Instagram, Jefferson Farfán, ex de Yahaira Plasencia, compartió un mensaje que tiene las siguientes palabras: “En mi casa me enseñaron que, si yo tengo un pan y tú no tienes nada, ambos tenemos medio pan. Ser humilde no cuesta nada”.

Asimismo, el exartillero de Alianza Lima subió una foto a esta red social con la siguiente descripción: “El éxito no es la clave de la Felicidad, la felicidad es la clave del éxito . Si amas lo que haces, tendrás éxito”. Esta frase fue destacada por su seguidores, quienes —en su mayoría— le enviaron mensajes positivos y otro lo empezaron a comparar con el político y empresario César Acuña, quien hace unos días se volvió tendencia tras redundar en una frase.

Este tipo de mensajes que postea Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram demuestra que es una persona muy sensible y solidaria gracias a la formación que recibió por parte de sus padres Doña Charo y Don Lucho.

Actualmente, ‘Jeffry’ se encuentra lesionado, es por eso que no pudo estar en los últimos dos amistosos de la selección peruana y en el duelo que sostuvo el Lokomotiv Moscú ante el Porto por la Champions League.