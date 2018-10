Milan vs Betis EN VIVO vía ESPN: con Gonzalo Higuaín por la Europa League

Milan vs Betis | EN VIVO Y EN DIRECTO por la tercera fecha del Grupo F de la Europa League 2018. Cotejo se disputará este jueves a partir de las 11:55 a.m. - hora peruana, en San Siro, y será transmitido ONLINE vía ESPN 2.

Duelo entre Milan vs Betis no es cualquiera, puesto que se pondrá en juego el primer lugar de la zona. Los italianos son líderes con 6 puntos y los españoles los siguen muy de cerca con 4.

Los rossoneros tratarán de recuperarse de su dolorosa caída en el último minuto ante Inter de Milan con un tanto del argentino Mauro Icardi. Eso sí, en la Europa League se impusieron a Dudelange (1-0) y al Olympiacos (3-1).

"Betis es un equipo que en Madrid tuvo el 65% de posesión, que tiene un promedio de posesión del 60%. Marcan poco porque juegan poco en vertical, pero tienen mucha calidad”, precisó en la previa Rino.

Milán vs Betis: Higuaín y Suso liderarán el ataque

Gonzalo Higuaín y Suso comandarán la ofensiva del Milan junto con el español Samu Castillejo, quien llegó procedente del Villarreal.

Real Betis, por su parte, es consciente que una victoria los coloca en lo más alto del Grupo F. En sus dos primeros partidos empató sin goles contra Olympiacos, en Grecia, y goleó 3-0 a Dudelange.

Here's the 20-man squad to face @RealBetis tomorrow night 📋

Ecco i 20 rossoneri convocati per la sfida casalinga di #UEL 📋 pic.twitter.com/Yhr8rdOLD9 — AC Milan (@acmilan) 24 de octubre de 2018

El DT Quique Setién tendrá que suplir las ausencias del mexicano Andrés Guardado, Joaquín Sánchez y Javi García. En el mediocampo sí estarán el portugués William Carvalho y el argentino Lo Celso. Arriba, Tonny Sanabria será la única referencia en ataque.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la UEFA Europa League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Dato: Milan se ha enfrentado 55 veces a equipos españoles y tiene un saldo negativo de 18 victorias, 13 empates y 24 derrotas.

Milan vs Betis EN VIVO ONLINE | Horarios en el mundo

Perú - 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

México - 11:55 a.m.

Panamá - 11:55 a.m.

Guatemala - 10:55 a.m.

Honduras - 10:55 a.m.

Nicaragua - 10:55 a.m.

Costa Rica - 10:55 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 12:55 p.m.

Bolivia - 12:55 p.m.

Venezuela - 12:55 p.m.

Paraguay - 12:55 p.m.

Puerto Rico - 12:55 p.m.

Argentina - 1:55 p.m.

Uruguay - 1:55 p.m.

Chile - 1:55 p.m.

Brasil - 1:55 p.m.

Italia - 6:55 p.m.

España - 6:55 p.m.

Milan vs Betis EN VIVO ONLINE | Guia de canales

ESPN 2 / Sudamérica

beIN Sports / Europa

B/R Live, UniMás, Univision NOW / Estados Unidos

Milan vs Betis EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 por la Europa League

Relatos: Germán Sosa

Comentarios: Vito de Palma

Alineaciones probables del Milan vs Betis EN VIVO ONLINE por la Europa League

Milan: Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bonaventura, Kessie, Bakayoko; Suso, Castillejo, Higuaín.

Real Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei, Júnior: Lo Celso, Carvalho, Canales, Tello; Tonny Sanabria.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Milan vs Betis?

Si quieres seguir en Internet el Milan vs Betis, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.