Un ofuscado Leao Butrón llamó "malcriado" al árbitro Joel Alarcón [VIDEO]

El arquero de Alianza Lima, Leao Butrón terminó el partido con un mal sabor, pese a la la victoria de los 'íntimos' sobre el UTC de Cajamarca. El '1' blanquiazul al finalizar el encuentro no contuvo su desazón y criticó el desempeño del terna, Joel Alarcón y lo llamó "malcriado".

"Yo debería estar contento con el triunfo de Alianza Lima, pero estoy muy apenado con Joel Alarcón (árbitro). Porque es un malcriado, porque le he hablado con respeto todo el partido. Y él nos ha dicho lo que le ha dado la gana y nos ha querido sacar del partido. Yo le he hablado con respeto, yo debería estar contento con mi equipo. Pero estoy amargo porque es una falta de respeto, tenerlo encima de (árbitro) FIFA es mucha responsabilidad. Me da mucha pena por él, porque yo lo conozco", expresó un ofuscado Leao Butrón al culminar el duelo.

Por otra parte el cuadro dirigido por Pablo Bengoechea logró reencontrarse con el triunfo luego de cuatro fechas en el Torneo Clausura 2018. Mauricio Affonso fue el autor del tanto del triunfo a los 53' tras un servicio de Alejandro Hohberg.

Con este resultado Alianza Lima se ubica en la casilla 5 con 14 unidades y se vuelve a meter en la pelea para conseguir el campeonato clausura y tentar pelear el Descentralizado al final del año contra Sporting Cristal.