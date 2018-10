PSV vs Tottenham EN VIVO: Kane y 'Chucky' Lozano cara a cara por Champions League

PSV vs Tottenham EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports 2: juegan este miércoles en el 'Philips Stadion' de Holanda por la tercera jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League. Este partidazo está programado para las 11:55 a. m. (hora peruana); además, podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

PSV vs Tottenham: Última oportunidad en juego

Tanto el PSV, club donde milita el atacante mexicano, Hirving 'Chucky' Lozano, como el Tottenham del ariete, Harry Kane, se jugarán su última oportunidad por mantenerse con vida en la tercera jornada de la Champions League.

A pesar de que los 'pupilos' de Mark van Bommel han firmado un inicio perfecto en su torneo doméstico tras iniciar con nueve triunfos consecutivos, han sufrido un par de traspiés en sus dos cotejos del campeonato continental; ya que cayeron 4-0 frente al Barcelona y 2-1 ante el Inter de Milán en las primeras fechas.

Por su parte, la escuadra 'Spurs' han sufrido una serie de altibajos, pues se encuentran en quinto lugar de la Premier League de Inglaterra, a pesar de haber derrotado 1-0 al West Ham en la pasada jornada.

Eso si, en Liga de Campeones no han podido sumar puntos luego de arrastrar dos caídas ante los 'neroazzurris' (2-1) y 'blaugranas' (4-2).

En cuanto a su historial de enfrentamientos, solo se han visto la cara en dos ocasiones: en los octavos de final de la Liga Europea de la UEFA; quedaron 1-1 en el marcador global y en tanda de penales, los londinenses se impusieron 6-5.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Champions League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el PSV vs Tottenham EN VIVO ONLINE por la Champions League

Guatemala – 11:55 a.m.

Honduras – 11:55 a.m.

Costa Rica – 11:55 a.m.

México - 11:55 a.m.

Perú – 11:55 a.m.

Colombia – 11:55 a.m.

Ecuador – 11:55 a.m.

Panamá – 11:55 a.m.

Puerto Rico – 12:55 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 12:55 p.m.

Venezuela - 12:55 p.m.

Paraguay – 12:55 p.m.

Bolivia – 12:55 p.m.

Argentina - 13:55 p.m.

Uruguay – 13:55 p.m.

Brasil – 13:55 p.m.

Canal para ver el PSV vs Tottenham EN VIVO ONLINE por la Champions League

FOX Sports 2

Relatos: Gustavo Cima

Comentarios: Javier Tabares

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE PSV vs Tottenham por la Champions League?

Si quieres seguir en Internet el PSV vs Tottenham, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.