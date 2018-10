Polémico gol marcado en la Superliga Argentina da la vuelta al mundo [VIDEO]

La Superliga argentina siempre brinda buenos partidos y finales de infarto, es común ver encuentros que se resuelven en los últimos minutos. El empate 1-1 entre Belgrano y Banfied quedará en el recuerdo como uno de los finales más controversiales de la historia.

Belgrano se estaba llevando la victoria en su propia cancha con gol de Jonás Aguirre, pero la historia cambio repentinamente en el minuto 94 de juego.

En su afán por 'quemar' minutos, el arquero de Belgrano César Rigamonti superó los 6 segundos de tolerancia que tienen los porteros para tener el balón en sus manos antes de realizar un saque, por ese motivo el árbitro Fernando Espinoza sancionó con tiro libre indirecto.

El jugador de Banfield Darío Cvitanich aprovechó la confusión que reinaba en la cabeza del guardavalla por la inusual sanción, tomó el esférico de sus manos sin mucha oposición y cobró rápido pasando el balón a Julio Carranza quien anotó el controversial tanto.

Mientras los dirigidos por Falcioni celebrarban el agónico gol, los jugadores del 'Pirata' se amontonaron alrededor del referí para reclamarle la acción pero sus recriminaciones no sirvieron de nada, el partido quedó sentenciado con la igualdad a un gol.

Los fanáticos del fútbol no se ponen de acuerdo en la responsabilidad del insólito gol, sin embargo, analistas internacionales coinciden en que todo fue provocado por no uno, sino por una serie de errores arbitrales de manera consecutiva. Primero, Espinoza debió hacer que Cvitanich no obstruyera al arquero para que pueda sacar, luego no debió comenzar la cuenta de 6 segundos hasta que Rigamonti tuviera vía libre para hacer el despeje.

En tercer lugar, Espinoza nunca da la orden que el balón se juegue, o por lo menos Cvitanich se 'aviva' y emprende el juego sin esperar la orden del colegiado.

De esta forma quedó sellado un resultado que será motivo de debate por mucho tiempo y que tiene a los hinchas de Belgrano muy molestos. Cada aficionado sacará sus propias conclusiones.