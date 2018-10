WWE RAW: figuras de la lucha se solidarizan con Reigns tras adiós por leucemia

El universo de la WWE quedó en schok tras la renuncia de Roman Reigns a la compañía y al título Universal para tratarse la leucemia que lo ataca. Al instante, distintas figuras de la lucha libre se solidarizaron.

John Cena utilizó su cuenta oficial de Twitter para darle mucho ánimo a Roman Reigns: "Coraje y fuerza en la cara del dolor. Tu nos has dado todo lo que incluye un momento valientemente vulnerable. Nosotros, tu familia de la WWE, te damos todo nuestro amor y apoyo".

‘Courage - strength in the face of pain or grief.’ You have given us your everything including a courageously vulnerable moment. We, your WWE family, give you all of our love and support. #ThankYouRoman #NeverGiveUp — John Cena (@JohnCena) 23 de octubre de 2018

Matt Hardy también se hizo presente en la conocida red social y precisó que: "Un ser humando asombroso, un artista increíble y un hombre con el que estoy orgulloso de ser amigo. Mis pensamientos y oraciones están contigo y tu familia. ¡Recupérato pronto, campeón!".

An amazing human being, an incredible performer & a man I’m proud to be friends with. My thoughts & prayers are with you & your family. Get well soon, champ! #ThankYouRoman https://t.co/jL1Q5dVvzs — #WOKEN, yet #BROKEN, Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) 23 de octubre de 2018

Otro peleador como Sami Zayn también le dedicó unas palabras a Roman Reigns: "Estoy en el extranjero y acabo de escuchar las terribles noticias sobre Roman Reigns y su batalla contra la leucemia. Totalmente sorprendio. Uce, eres un verdadero luchador y vas a vencer esto".

I'm overseas and I just heard the terrible news about @WWERomanReigns and his battle with Leukemia. Totally shocked. Uce, you are a tough bastard and a true fighter, and you will beat this.

Lots of love. — Sami Zayn (@SamiZayn) 23 de octubre de 2018

Recordemos que Roman Reigns era el vigente campeón de RAW y debido a su enfermedad tuvo que dejar libre el cinturón Universal. Eso sí, dejó un mensaje claro: "Esto no es un discurso de despedida, le patearé el trasero a la leucemia y volveré a retomar lo que es mío".