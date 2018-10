Manchester City vs Shakhtar Donetsk EN VIVO: por el Grupo F de la Champions League

VER EN VIVO Manchester City vs Shakhtar Donetsk se disputa este martes por la tercera jornada de la UEFA Champions League. Este cruce comenzará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio 'Metalist' de la ciudad de Járkov en Ucrania y será transmitido vía FOX Sports 2; además podrás seguir ONLINE todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

La jornada de Champions League continuará este martes con el atractivo choque entre el Shakhtar Donetsk y Manchester City, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F.

El equipo dirigido por Paulo Fonseca será local después de haber empatado sus dos enfrentamientos previos a su próxima cita.

La primera jornada dejó un empate a 2 con el Hoffenheim, mientras que, en la última fecha, consiguieron el mismo marcador pero contra los actuales líderes, el Olympique de Lyon; por lo que conseguir los tres puntos sería vital para mantenerse en la contienda por la clasificación.

Por su lado, los 'citizens' de Josep Guardiola muestran un historial que reflejan una victoria y una derrota. Primero cayeron derrotados ante el Lyon (2-1), no obstante, luego lograron reponerse y vencieron por la mínima al Hoffenheim (2-1) en la segunda fecha.

Los de 'Pep' llegan a este cotejo con seis bajas. Claudio Bravo, Danilo, Fabian Delph, Ilkay Gundogan, Eliaquim Mangala y Kyle Walker no estarán frente al Shakhtar; Asimismo, los ucranianos también llegan con ausencias: Ordets, Taison, Marlos, Dentinho e Ismaily se perderán el encuentro ante los 'sky blue'.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Champions League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

A test run at the Metalist Stadium before the real one at the Metalist Stadium! #fcsdvcity #mancity pic.twitter.com/r4xeqIRP86