Juventus vs Manchester United EN VIVO ONLINE: con Cristiano Ronaldo por la Champions League

Imperdible duelo. Juventus vs Manchester United miden fuerzas en el estadio Old Trafford por la fecha 3 del Grupo H de la Champions League 2018/19. Cotejo entre 'bianconeros' y 'diablos rojos' está programado para este martes a partir de las 2:00 p.m. - hora peruana y será transmitido EN VIVO ONLINE por FOX Sports.

Cristiano Ronaldo volverá a pisar el césped del 'Teatro de los sueños', pero esta vez con una camiseta distinta. Ya lo hizo cuando jugaba por el Real Madrid, también por la Champions League.

En aquella ocasión (marzo 2013), los merengues ganaron por 2-1 en Inglaterra, con un gol del portugués -que no lo celebró- y clasificó a la siguiente fase con un marcador global de 3-2.

Se espera que, como hace cinco años, el público inglés lo reciba con una gran ovación recordando los muy buenos años que vistió la camiseta del Manchester United.

Open the curtains. The Theatre is set 🏟👌.



