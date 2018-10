Lakers vs Spurs VER EN VIVO: con LeBron James en partidazo por la NBA

Lakers vs Spurs EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía ESPN y NBA League Pass en el Staples Center desde las 9:30 p.m. - hora peruana por la temporada regular de la NBA. LeBron James va en busca de su primer triunfo.

Duelo entre Lakers vs Spurs es valido por la tercera fecha de la NBA en la Conferencia Oeste.

En la jornada previa, los Lakers cayeron por 115 a 124 contra los Houston Rockets en condición de local y LeBron James terminó siendo opacado por la estrella rival: James Harden, quien marcó 37 puntos esa noche.

🎥 Seven Lakers reached double-digits in scoring tonight, but they fall to the Rockets, 115-124. pic.twitter.com/fdT14gSLPJ