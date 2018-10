Cristiano Ronaldo le restó importancia a mal momento de Real Madrid [VIDEO]

Aunque Cristiano Ronaldo está concentrado en su actual equipo, la Juventus de Italia, y especialmente en el partido contra Manchester United que se jugará mañana, siempre en las conferencias de prensa se le suele preguntar por su exequipo, el Real Madrid, como se ve en un video colgado en Youtube.

Pese a que Cristiano Ronaldo se ha mostrado algo fastidiado en varias ocasiones con este tipo de preguntas, los periodistas le siguen haciendo consultas sobre el cuadro merengue, más aún con la crisis de resultados por la que atraviesa actualmente Real Madrid, club que desde que él no esta parece haber sentido mucho su ausencia.

"No es momento adecuado para hablar de Real Madrid mirando el partido que tenemos mañana, todos saben la historia que tengo con ese club, pero estoy concentrado en el partido de mañana, que si lo ganamos estamos prácticamente clasificados. De la crisis de los demás no me compete hablar, no soy la persona adecuada”, respondió Cristiano Ronaldo a un periodista, como se ve en Youtube.

Queda claro que Cristiano Ronaldo quiere enfocarse solo en la Juventus, en ganarle al Manchester United y tratar de conseguir otra Champions League. El pasado quiere dejarlo atrás, aunque lo más seguro es que le sigan haciendo este tiepo de preguntas, pues su vínculo con Real Madrid parece ser eterno.

Dato:

Cristiano Ronaldo ganó cuatro Champions League con el Real Madrid, club en el cual es considerado una leyenda y uno de los mejores jugadores de su historia.