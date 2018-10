Bayern Múnich vs AEK Athenas: chocan por el Grupo E de la Champions League

VER EN VIVO Bayern Munich vs AEK Athenas se juega este martes 23 de octubre por la jornada 3 del Grupo E por la Champions League. Este duelo irá desde las 11:55 a.m. (hora peruana) en el Estadio Estadio OAKA Spyros Louis y será transmitido vía ESPN; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Bayern Munich vs AEK Athenas: primer duelo entre ambos equipos

El Bayern Munich visita al AEK Athenas en un partido que quedará en la historia por ser la primera vez que se enfrentarán. En tierras griegas, los bávaros no han conocido de derrotas en cuatro partidos puesto que sumó tres triunfos y un empate.

Los dirigidos por Niko Kovac regresaron al triunfo ante Wolfsburgo (3-1) después de cuatro fechas donde consiguieron dos empates y dos derrotas. El Bayern Múnich intentará mantener el nivel con James Rodríguez y Robert Lewandowski en ataque. Regresan al once titular, Thomas Müller y Jérome Boateng, quienes estuvieron en la banca de suplente en la última fecha.

Bayern Munich vs AEK Athenas: griegos al fondo de la tabla

Por su parte, AEK Athenas viene sumar su segundo triunfo consecutivo tras vencer por 2-0 de visita al Apollon Smirnis. El equipo de Marinos Ouzounidis se ubican en el tercer puesto de la liga griega con 13 puntos, a 6 del líder PAOK Salónica. Mientras que en el grupo de la Champions, se ubican en el último puesto sin unidades.

Horarios para ver el Bayern Munich vs AEK Athenas EN VIVO ONLINE por la Champions League

Guatemala – 11:55 a.m.

Honduras – 11:55 a.m.

Costa Rica – 11:55 a.m.

México - 11:55 a.m.

Perú – 11:55 a.m.

Colombia – 11:55 a.m.

Ecuador – 11:55 a.m.

Panamá – 11:55 a.m.

Puerto Rico – 12:55 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 12:55 p.m.

Venezuela - 12:55 p.m.

Paraguay – 12:55 p.m.

Bolivia – 12:55 p.m.

Argentina - 13:55 p.m.

Uruguay – 13:55 p.m.

Brasil – 13:55 p.m.

Canal para ver el Bayern Munich vs AEK Athenas EN VIVO ONLINE por la Champions League

ESPN

Bayern Munich vs AEK Athenas: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Champions League

AEK Athenas: Barkas; Bakakis, Lampropoulos, Chygrynskiy, Hult; Galanopoulos, Simoes, Bakasetas, Klonaridis, Mantalos y Ponce.



Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Thiago, Robben, Müller, Goretzka, James y Lewandowski.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Bayern Munich vs AEK Athenas por la Champions League?

Si quieres seguir en Internet el Bayern Munich vs AEK Athenas, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.