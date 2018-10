Gerardo Martino llegaría a selección mexicana y ganaría histórico sueldo

Habría nuevo entrenador en la selección mexicana a partir del siguiente año. La federación deportiva del país azteca estaría negociando con el argentino Gerardo Martino para que sea el nuevo director técnico del ‘Tri’. Incluso, estarían dispuestos a pagarle un histórico monto económico.

Según indicó Mediotiempo, la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) convertiría al ‘Tata’ como el entrenador con mayor sueldo que ha recibido algún DT ‘Tricolor’.

El monto que señala el medio mexicano supera los 2 millones de dólares cada año, además de que el contrato sería por 4 años, hasta finalizar el Mundial Qatar 2022.

La cifra económica es mayor a la que ganaba el colombiano Juan Carlos Osorio, de 1,8 millones. Cabe recordar que el entrenador cafetero llevó a la selección mexicana hasta octavos de final de Rusia 2018.

La negociación entre la Femexfut y el ‘Tata’ se estaría realizando a través de su hija, la abogada María Noel Martino.

Sin embargo, Gerardo Martino se encuentra con contrato con Atlanta United, que está primero en la tabla de la Major League Soccer (MLS) y clasificado a los playoffs en la liga norteamericana.

Además, el entrenador argentino ha señalado que “lo que debo hacer es terminar con mi situación en Atlanta, que es lo que no hemos definido. No puedo estar hablando de otra mientras. Cuánto demorará en resolverse, yo creo que no se va a dilatar mucho más”. Sin embargo, en diciembre sería libre de negociar con otros equipos, con lo que aseguraría su llegada a la selección mexicana.