De nada vale juntar las manos y ponerse a rezar. Mirar al cielo con la esperanza de que sus súplicas sean escuchadas. Vestirse de morado para mostrar su devoción por el Señor de los Milagros y así esperar una justicia divina. De nada sirve en el fútbol, cuando no tienes los argumentos para ganar un partido.

Alianza Lima se aferró a la fe en este mes de octubre. Esperaban estar con la bendición del gol, pero no fue así. Los milagros no existen en este deporte, sobre todo si el equipo no muestra una idea de juego y las individualidades no están a la altura. Por estas semanas los íntimos andan con el ‘santo de espaldas’. Ayer perdieron en casa 1-0 ante Melgar, sumando su cuarto partido sin ganar y con los mismos problemas en la creación. Las súplicas para que el Todopoderoso lo ayude a acercarse al título del Torneo Clausura, al parecer, no han sido escuchadas.

El técnico blanquiazul Pablo Bengoechea hace pocos días manifestó “que el juego de Alianza lo ilusionaba para el futuro”, algo que desconcertó a más de un hincha porque no se veía reflejado en el campo. Eso quedó demostrado ante el ‘Dominó’, que dejó en claro por qué es el líder del certamen y mandó en el estadio Alejandro Villanueva con garbo y eficacia. Ganó y está sólido en el primer lugar, ahora con ocho puntos de diferencia sobre los aliancistas, que en este mes morado han recibido golpes que cuestionan hasta la propia fe en su juego.

Aunque Alianza Lima desde el primer minuto empezó desconcertado ante la presión rival, igual Alejandro Hohberg estuvo a punto de marcar, pero entre Carmona y Penny salvaron su arco. La visita parecía local y Christofer Gonzales aprovechó un mal rechazo y, desde fuera, sin dejar que el balón tocara el césped, disparó de zurda, haciendo que el guardameta Leao Butrón volara solo para la foto a los 16’ del primer tiempo. Alianza quedó sin reacción. Este es el mes de los temblores, el que mueve los cimientos.

Hohberg, de nuevo, casi empata pero Diego Penny desvió su remate que tenía como destino el ángulo. En el segundo tiempo, con el ingreso de Óscar Vílchez y el delantero Gonzalo Sánchez, Alianza intentaba ser más agresivo y parecía que surtía efecto. En los tres primeros minutos generó varias ocasiones de gol.

Después llegó una falta entre hermanos: Jean Pierre Fuentes empuja a Aldair, quien cae en el área y el milagro aparecía como una providencia para los íntimos, pero Rinaldo Cruzado ejecutó el disparo que Penny terminó atajando. Melgar, incluso, pudo poner el segundo, pero el cabezazo de Gino Guerrero chocó en el palo. Al final, los íntimos se van cabizbajos. De nada vale rezar en el fútbol si no hay argumentos, señor Bengoechea. ❧

Pablo Bengoechea

Técnico de Alianza Lima

“ Quedamos lejos del Torneo Clausura. Estamos jugando mal. Fue un duro golpe perder ante Melgar, pero vamos a pelear hasta el final”.