Diego Maradona ahora negó que haya criticado a Lionel Messi [VIDEO]

Las críticas que dio Diego Armando Maradona a Lionel Messi dieron la vuelta al mundo; sin embargo, el ex jugador argentino declaró en conferencia de prensa que jamás hizo un cuestionamiento al delantero del Barcelona.

El técnico de la selección argentina contradijo sus propios dichos sobre Messi que él dijo hace solo ocho días atrás, donde consideró que 'Lio' no tenía capacidad suficiente para ser líder de la 'Albiceleste'.

"Yo nunca nombré a Lionel Messi, nunca. Lo que pasa es que me quieren poner enfrente de él y no pueden, no pueden (reiteró)", manifestó Maradona ante la prensa luego del triunfo de su equipo, Dorados de Sinaloa, en la segunda división mexicana.

"No me importa los que lo toman para mal o para bien lo que digo. Yo sé quién es Lio, que es el mejor del mundo, que si van al baño 20 jugadores. Yo nunca nombré a Lionel Messi, nunca. La amistad que yo tengo con Lionel es más grande que todo lo que puedan escribir ustedes. Y estoy diciendo que es el más grande del mundo", dijo a los periodistas.

El pasado 13 de octubre Maradona había dicho en una entrevista televisiva lo siguiente: "En la cancha sí la pide (a la pelota), pero antes de hablar con los compañeros se va a jugar a la Play. Para mí es difícil hablar, pero es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido".

vídeo: ESPN