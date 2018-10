Rayo Vallecano vs Getafe EN VIVO: con Luis Advíncula en duelo clave por la Liga Santander

Rayo Vallecano vs Getafe EN VIVO Y EN DIRECTO vía ESPN 2 por la fecha 9 de la Liga Santander. Duelo se jugará este domingo desde las 5:00 a.m. - hora peruana en el estadio Vallecas y lo podrás seguir ONLINE a través de LaRepublica.pe.

El peruano Luis Advíncula fue convocado para el Rayo Vallecano vs Getafe y se espera que sea titular luego de tener participación con la selección peruana en la última fecha FIFA 2018.

Rayo Vallecano urge de una victoria si quiere salir de la zona de descenso, donde se encuentra penúltimo con solo 5 puntos.

Míchel, DT del Rayo, no podrá contar para este cotejo con Gael Kakuta ni tampoco con Álvaro Medrán. José Ángel Pozo y Giannelli Imbula serían sus reemplazantes.

En la cera del frente la situación es similar, puesto que Getafe no conoce de victorias hace cuatro partidos: dos derrotas y dos empates.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Rayo Vallecano vs Getafe EN VIVO ONLINE: horarios alrededor del mundo por la Liga Santander

Perú - 5:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Colombia - 5:00 a.m.

Ecuador - 5:00 a.m.

Panamá - 5:00 a.m.

Bolivia - 6:00 a.m.

Venezuela - 6:00 a.m.

Paraguay - 6:00 a.m.

Puerto Rico - 6:00 a.m.

Argentina - 7:00 a.m.

Uruguay - 7:00 a.m.

Brasil - 7:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 6:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Canales para ver el Rayo Vallecano vs Getafe EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

ESPN 2

beIN Sports

Rayo Vallecano vs Getafe: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Rayo Vallecano: Alberto; Luis Advíncula, Amat, Ba, Alex Moreno; Imbula; Embarba, Comesaña, Trejo, Bebé y De Tomás.

Getafe: David Soria; Damian, Djene, Bruno, Cabrera; Arambarri, Gaku, Maksimovic; Alejo, Amath y Jorge Molina.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Rayo Vallecano vs Getafe?

Si quieres seguir en Internet el Rayo Vallecano vs Getafe, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.