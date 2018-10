Fórmula 1: Sebastian Vettel no pierde las esperanzas

En la Fórmula 1 los errores se pagan caro, eso lo sabe Sebastian Vettel. El piloto alemán está en la obligación de ganar el Gran Premio Estados Unidos para evitar que Lewis Hamilton pueda conquistar su quinto campeonato Mundial, un reto difícil pero no imposible para la 'Scuderia'.

Vettel reconoció que su equipo se encuentra concentrado en realizar una buena participación en el circuito de Austin. “Creo que la carrera de Suzuka nos ayudó a entender algunas cosas: obviamente en los últimos dos Grandes Premios no teníamos la velocidad correcta, así que vamos a ver lo que nos deparan las otras carreras, también en términos de rendimiento”, comentó.

El germano sabe que no puede cometer los mismos errores de las anteriores competiciones. “Algunas carreras no nos fue tan bien esta temporada, así que los demás se han podido aprovechar de eso”. Además agregó que no miran el pasado y están mentalizados en revertir esta situación.“Necesitamos centrarnos y mirar hacia las próximas cuatro carreras. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y a ver lo que ocurre”.

Para finalizar indicó que hay temor a la lluvia y confía en su máquina, los errores ya son parte del pasado. “No tengo miedo a la lluvia porque nuestro coche es rápido, en seco y en mojado. Ahora nos centramos en ganar. Tenemos que ser rápidos y obviamente, todo depende de lo que los demás puedan hacer también”.