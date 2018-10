Periodista de Fox Sports propone a Pedro Troglio como entrenador de la selección argentina

Tras la eliminación en octavos de final en el Mundial Rusia 2018 y la posterior salida de Jorge Sampaoli, la selección argentina quedó en manos del entrenador interino Lionel Scaloni de la Sub 20 por todo lo que resta del 2018 mientras la AFA elige a la mejor opción para que tome las riendas de la ‘Albiceleste' para la Copa América 2019 y las Eliminatorias a Qatar 2022.

Los candidatos abundan en los medios argentinos donde destacan Diego ‘Cholo’ Simeone del Atlético de Madrid, Gerardo Martino del Atlanta United, Marcelo Gallardo de River Plate y Mauricio Pochettino del Tottenham. Sin embargo, hay un nombre que acaba se sonar fuerte y es un viejo conocido de Universitario de Deportes: se trata de Pedro Troglio, actual DT de Ginmasia y Esgrima de La Plata, que se encuentra a mitad de tabla de la Superliga Argentina.

Durante el programa ’90 minutos’ de Fox Sports, los panelistas estaban revisando los números de Pochettino en la Premier League en los últimos tres años. Es ahí, cuando el periodista Federico Bulos se lavantó y soltó el nombre de Pedro Troglio, quien para él, está al mismo nivel que Pochettino. En cuestión de minutos, el video se ha vuelto viral en la platatorma de YouTube.

“¿Cuánto material tiene Pedro Troglio? Hombre de selección que ustedes no lo consideran. ¡Por qué no se considera a Troglio! Hay una parte que mira para un lado y mira para otra”, explotó Bulos, tal como se aprecia en el clip colgado en YouTube.

“Yo no estoy diciendo que no se preparó, no me pongas en contra de Pochettino, quiero ser justos con otros. A ti te parece que no es capacitación ir a trabajar a Estancia Chica, con dificultades, formar jugadores para Gimnasia. Todo en contra. Troglio es un tipo de selección”, agregó.

Dato: El presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, anunció que a fin de año se oficializará al entrenador de la selección argentina.