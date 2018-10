Lewis Hamilton y Fernando Alonso, las dos leyendas de la Fórmula 1

Ambos viven historias distintas pero comparten la misma pasión y para muchos son los mejores pilotos de esta era. Fernando Alonso y Lewis Hamilton, leyendas en la Fórmula 1 y amigos afueras de las pistas de carrera.

El domingo el británico puede conquistar su quinto mundial y el español anunció que no continuará en la F1, dos historias distintas. “Fernando es uno de los mejores pilotos que he visto en Fórmula 1”, comentó Lewis.“Aunque ya es campeón del mundo, para mí debería tener más títulos de los que ha conseguido. Es un honor haber competido contra él en esta era. Creo que su marcha va a ser triste para la Fórmula 1”, expresó el líder de la tabla.

Lewis Hamilton indicó que deben respetar a Sebastian Vettel. “ Como pilotos todos somos miembros de un equipo, tenemos que respetarnos y mantenernos unidos, siempre nos hemos respetado, él haría lo mismo por mí”.

Rompiendo con los esquemas, Lewis comentó que no se siente campeón y prefiere divertirse en el GP de los Estados Unidos. “Este es para mí simplemente un fin de semana más de carreras y queremos ganar, un objetivo muy simple y vamos a intentar hacerlo de nuevo. El tiempo esta variable, pero no pensamos más allá de un fin de semana de carreras, va a ser un fin de semana complicado y espero una reacción de Ferrari, nada está hecho”.

