¿Neymar regresará a Barcelona? Vicepresidente azulgrana responde

El regreso de Neymar al Barcelona no sería posible. El delantero brasileño se fue del club azulgrana ante la jugosa oferta del Paris Saint-Germain, pero la situación con la institución parisina ha cambiado para el jugador de 26 años. Por ello, esperaba su vuelta con los catalanes, pero los azulgranas habrían emitido su respuesta.

Para la cadena de radio SER Catalunya, el vicepresiente de Barcelona, Jordi Cardoner, se expresó ante la posibilidad de contratar a Neymar.

“En la Junta del Barça nadie se ha planteado la posibilidad de recuperar a Neymar. A día de hoy es una cuestión ante la que no se pueda dar respuesta porque nadie la ha valorado”, expresó el funcionario azulgrana.

Confirmando que el delantero del PSG no está en los planes de Barcelona, el vicepresidente blaugrana recordó que fue el brasileño quien decidió cambiar de equipo. “Fue él quien se marchó, otra cosa sería que nosotros no hubiésemos creído en él y ahora le quisiéramos recuperar, pero no es el caso”, sostuvo.

Pese a que en Barcelona se recuerda la salida de Neymar, Jordi Cardoner no negó que se podría tratar el tema en la junta catalán. “Si se diera la situación, tendríamos que hablarlo en junta, pero hasta ahora no se ha dado el caso”, apuntó.

Cerrándole temporalmente la puerta a Neymar, Barcelona se enfoca en luchar la Liga Santander y la Champions League. El jugador brasileño, por su lado, debe esperar hasta el 2020, año en el que se iría del PSG por 215 millones de euros, como habría acordado con el club parisino, según indicó el diario Sport.