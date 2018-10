LeBron James anota sus primeros puntos en Los Angeles Lakers con espectacular jugada [VIDEO]

El debut más esperado. El extraordinario LeBron James juega su primer partido en la poderosa Conferencia del Oeste por Los Angeles Lakers, el rival de turno son los Portland Trail Blazers quienes buscan aguarle la fiesta al 3 veces campeón de la NBA.

"The King" no tardó en dar señales que la millonaria cifra pagada por su transferencia valió la pena. Pese a que los Lakers terminaron el primer cuarto abajo en el marcador 31-34, LeBron ya logró sus primeros puntos por el equipo dorado.

A los 3 minutos de iniciado el encuentro, "King James" robó un balón dirigido a Al-Farouq Aminu en su campo y sin oposición alguna corrió hasta el área rival para colgarse del aro y poner a su equipo arriba en el marcador 8-2.



Pero, LeBron no se quedó tranquilo y volvió a anotar un espectacular doblete. Esta vez cogió el balón fuera del área y emprendió una imparable carrera por el centro que culminó en una sensacional clavada de mano derecha. Esta jugada hizo levantar de las gradas a los asistentes en el Moda Center de Oregon que no les quedó más que aplaudir.

Sin duda alguna el fichaje más sonado de la temporada está dando sus frutos pues toda la NBA se ha paralizado por este debut esperando ver al mejor del mundo en todo su esplendor y vaya que la gente está recibiendo lo que pide.

Puedes seguir el minuto a minuto del partido aquí.

Primeros puntos de LeBron James en Los Angeles Lakers.

LeBron James THROWS IT DOWN for the @Lakers! 👑🔥



🏀: #LakeShow x #RipCity



📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/l4VrJPpAzR