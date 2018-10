Los Angeles Lakers vs Trail Blazers EN VIVO: debut de LebBron James por la NBA

Los Angeles Lakers inician la temporada de la NBA frente a los Portland Trail Blazers en la primera jornada de la Conferencia Oeste en el torneo de básquet. Significa el debut de LeBron James con el equipo de California. El encuentro se disputará en el Moda Center de Oregon a partir de las 9:30 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO). Lo transmiten ESPN y DirecTV. Además, podrás seguir todas las incidencias a través de Larepública.pe.

No solo es el estreno de ‘The King James’ en la temporada regular de la NBA con los Lakers, también el de Rajon Rondo, ex Boston Celtics.

El equipo de Luke Walton ha tenido una regular pretemporada: tres victorias y derrotas, pero espera salir del pésimo momento que han tenido en las últimas temporadas de la NBA al no clasificar a los playoffs desde el 2013.

LeBron James ha demostrado un gran rendimiento en los cuartos que ha jugado en los amistosos disputados con Los Angeles Lakers. Rajon Rondo, quien estuvo con los Boston Celtics en su último título logrado en la NBA, puede conseguir un récord histórico al ser el segundo jugador que ha campeonado con ambos equipos.

Los Trail Blazers ganaron tres de sus cinco encuentros de pretemporada. El equipo de Terry Stotts espera mejorar su juego para llegar a la final de los playoffs. Destacan Damian Lillard, Jusuf Nurkic y CJ McCollum.

Los de Portland quedaron primeros en la división noreste de la temporada pasada de la NBA, por lo que serán duros rivales para los Lakers.

