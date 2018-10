Zlatan Ibrahimovic defendió a José Mourinho de las constantes críticas [VIDEO]

El Manchester United pasa por su peor momento en la Premier League, puesto que, está a 7 puntos del líder Manchester City con cuatro triunfos, tres derrotas y un empate. Referentes históricos e hinchas de ‘Los Diablos Rojos’ se encuentran inconformes con el rendimiento del equipo y han señalado al entrenador José Mourinho como el culpable de esta crisis deportiva.

Zlatan Ibrahimovic, exjugador del United y actual delantero de Los Ángeles Galaxy de la MLS, no dudó en salir a defender al técnico portugués en medio de las constantes críticas que recibe en el banquillo de Old Trafford.

“Todo el mundo critica a Mourinho y no creo que sea por su carácter, sino por su forma de ser. Yo también me veo a mí mismo en una situación similar. Los dos tenemos confianza, creemos en ciertas cosas y las decimos a nuestra manera. Mourinho tiene que levantarse por ser quien es y continuar siéndolo. No tiene porque cambiar", dijo Ibrahimovic a Sky Sports.

“Nos critican cuando las cosas no van bien, pero cuando van bien, la satisfacción es mayor que la de otros. Siempre quieren ser perfecto, siempre quieren ser neutrales para que los medios no les ataquen. Los que creen que son perfector, son ellos mismos su mayor problema”, añadió el atacante sueco.

Zlatan Ibrahimovic dejó el Manchester United en marzo para fichar por Los Ángeles Galaxy. El sueco de 37 años cumplió en su paso por el cuadro de Old Trafford y anotó 29 goles en 50 partidos y ganó la Europa League, Comunnity Shield y la Copa de la Liga.