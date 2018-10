Julio César Uribe dio un sorpresivo elogio a Ricardo Gareca [VIDEO]

Julio César Uribe, exfutbolista y entrenador de la selección peruana, se ha caracterizado siempre por ser muy frontal y crítico cuando se trata de hablar de fútbol, y así lo ha demostrado con sus polémicas opiniones desde que es panelista de Fox Sports. Sin emabrgo esta vez, como se ve en Youtube, no fue así para referirse a Ricardo Gareca.

Y es que para Julio César Uribe, el actual entrenador de la selección peruana ha hecho un trabajo más que sobresaliente, y sus palabras así lo hicieron notar, lo cual ha generado mucha sorpresa en Youtube, ya que usualmente el ‘Diamante’ no es de regalar elogios, pero esta vez lo hizo de una forma muy contundente.

“Ricardo Gareca es el entrenador más destacado en la historia del fútbol peruano. No tengo ninguna duda que es un gran técnico, por la forma en como juega el equipo, cómo conoce el concepto de jugar realmente, eso es por demás obvio de percibir. Uno se da cuenta cuando el talento hace que el equipo juegue como él quiere y cuando es la mano del técnico para moverse teniendo variantes", dijo Uribe.

El periodista deportivo Eddie Fleischman coincidió con Julio César Uribe, y para reafirmar su posición, hizo una comparación con otro gran técnico que pasó por la selección peruana y nos clasificó a un mundial. Es decir, en el tema de Ricardo Gareca no hubo polémica, sino coincidencias en su vital importancia para nuestro balompié.

"Tim fue un éxito porque supo amalgamar lo mejor que tenía para la eliminatoria en 4 partidos, jugó el mundial y ahí no tuvo liderazgo, no tuvo el manejo del plantel. Ricardo Gareca clasifica en 18 partidos, le da un funcionamiento colectivo que no teníamos y no se había visto en mucho tiempo, convierte un equipo en competitivo a nivel internacional", preciso Fleischman.