¿Gonzalo Higuaín se fue de Juventus por Cristiano Ronaldo? 'Pipita' responde

Siguen apareciendo nuevas revelaciones sobre la salida de Gonzalo Higuaín del Juventus y su relación con la llegada de Cristiano Ronaldo. El delantero argentino cambió de equipo antes del inicio de temporada para sorpresa de sus seguidores y recaló en AC Milan, por lo que reveló el verdadero motivo de su salida del club bianconero.

Para el diario La Gazzetta dello Sport, el ‘Pipita’ indicó que su cambio de club fue a raíz de la contratación de CR7.

“La decisión de salir no es mía”, expresó. “He dado todo por la Juventus, he ganado varios títulos, pero con la llegada de Cristiano Ronaldo, el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía continuar y que estaban buscando una solución. La mejor fue venir al Milan”, añadió.

Gonzalo Higuaín, además, declaró que “parece que, de pronto, se rompió algo. Luego ficharon a Cristiano Ronaldo”.

Tras una cuestionada participación con la selección argentina en el Mundial Rusia 2018, el jugador de 30 años esperaba volver a encontrarse con Ronaldo, con quien compartió camerino durante cuatro temporadas en el Real Madrid.

Pese a su salida, afirmó no sentir rencor contra Juventus. “El mío es un sentimiento de afecto porque me trataron muy bien. Los compañeros y simpatizantes me han dado un gran cariño”.

Respecto a su llegada a AC Milan, señaló que “elegí el Milan porque me gustó la convicción con la que vinieron a buscarme y la convicción que tienen depositada en el proyecto. Leonardo, Maldini, Gattuso conocen bien al Milan y Elliott ha hecho un gran esfuerzo por mí”, además de que el equipo ‘Rossoneri’ “me ha dado algo más después de un Mundial que no fue bueno”.