La mirada del ‘Tigre’

Cuando Edison Flores anotó el gol del empate ante Estados Unidos, Ricardo Gareca solo se limitó a aplaudir la jugada y con una sonrisa felicitó a sus pupilos. Al final del partido, el ‘Tigre’ se despidió del entrenador rival, intercambiaron palabras y se dirigió a los camerinos con la tranquilidad de haber encontrado a un grupo de jugadores que entiende su idea de juego y sabe reponerse ante las adversidades. Así festejó el seleccionador nacional sus cincuenta partidos como entrenador de Perú.

Ya en la conferencia de prensa no dudó en respaldar al central Alexander Callens, quien es criticado por su participación. “Nos gustó Callens. Es un jugador importante y está con muchas ganas de participar. En la selección hay que rendir. No se trata de facilitar a algunos jugadores para que otros rindan. Hay que rendir, si no se pierde el concepto de equipo”, expresó el DT, que sacó importantes conclusiones en Estados Unidos y ahora prepara los amistosos ante Ecuador y Costa Rica en noviembre próximo.

Ante el equipo de Dave Sarachan, la ‘Bicolor’ no pudo demostrar su mejor versión futbolística. Los mediocampistas no estuvieron precisos en los pases y los atacantes no pudieron encontrar los espacios para hacer daño a la sólida defensa rival. El ‘Tigre’ señaló que lo más importante es la rebeldía que mostraron los jugadores peruanos. “Estados Unidos planteó un partido de contraataque, se cerraron bien atrás, pero Perú intentó, buscó y faltó un pase entre líneas, más profundo. Nos gustó el equipo en líneas generales. Ya veremos qué individualidad nos faltó para dar ese pase, esa genialidad, que necesita todo equipo”.

Para este encuentro, el entrenador realizó 6 cambios –con relación al equipo que ganó 3-0 a Chile– con la finalidad de encontrar nuevas variantes que puedan potenciar el funcionamiento de la ‘Bicolor’. “Buscamos, pero nos faltaron pases profundos. Hay que ver cuáles jugadores te dan esos pases entre líneas, pasa por ahí el tema. El primer tiempo fue de una posesión muy alta, pero sin encontrar ese toque final que se necesitaba”, señaló.

cerca del récord

Ricardo Gareca cumplió cincuenta partidos al mando de la selección peruana, y se puso a uno de igualar el récord histórico de Marcos Calderón (51 partidos dirigidos).

El ‘Tigre’ inició su aventura con el buzo blanquirrojo el 31 de marzo del 2015, cuando perdió por la mínima diferencia ante Venezuela. Los números del argentino son para resaltar ya que lleva 22 partidos ganados, 13 empatados y 15 perdidos. Dentro de sus logros resaltan: el tercer lugar de la Copa América Chile 2015 y la clasificación al Mundial Rusia 2018, después de 36 años de ausencia, lo que hizo que renueve por un proceso más al frente de la selección.❧

