Sergio Ramos negó que haya pisado a Sterling en el partido ante Inglaterra [VIDEO]

Sergio Ramos se defendió en sus redes sociales sobre el supuesto pisotón que le aplicó a Raheem Sterling durante el partido del pasado lunes entre España-Inglaterra en Sevilla por la Liga de Naciones. El futbolista del Real Madrid publicó unas imágenes donde muestra una perspectiva diferente a la acción, que acompaña con un claro y corto mensaje.

"Nada más que decir" (nothing else to say), escribió el jugador andaluz en su cuenta de Twitter adjuntando un vídeo donde muestra otra panorámica de la jugada en la que Sterling se lamenta de una falta antes de que Sergio Ramos llegase a su lado.

La polémica acción ocurrió al minuto 55' del partido. El delantero del Manchester City, que había anotado un doblete en el encuentro, fue derribado por Nacho Fernández en el área y fingió dolor. En ese momento, Sergio Ramos fue a recriminarle al inglés por su intención de engañar al árbitro para que cobre el penal, pero los hinchas británicos aseguran que le dio un fuerte pisotón.

El supuesto pisotón de Ramos a Sterling causó el repudio de los medios informativos ingleses. "Vergonzoso" e "indignante" fueron algunos de los calificativos utilizados por la prensa, mientras que los aficionados en las redes sociales se mostraron mucho más contundentes.