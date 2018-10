Santa Fe vs Once Caldas EN VIVO ONLINE: HOY por la jornada 15 de la Liga Águila

VER EN VIVO Santa Fe vs Once Caldas se juega HOY desde las 8:00 pm (hora de Perú y Colombia), duelo correspondiente a la jornada 15 de la Liga Águila. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Palogrande (Manizales) y será transmitido vía Win Sports y RCN TV. Recuerda que podrás seguir ONLINE el minuto a minuto vía larepublica.pe.

‘El Cardenal’ llega con el ánimo al tope al Santa Fe vs Once Caldas luego de lograr su primer objetivo a corto plazo, estar entre los ocho clubes de la tabla, sin embargo, aún no puede cantar victoria ya que quedan varias fechas por disputar para tentar estar en los playoffs.

Independiente Santa Fe se encuentra en la octava casilla con 22 puntos, en los últimos cinco encuentros disputados por la Liga Águila tuvo altibajos: dos empates, una derrota y dos victorias. En la anterior fecha consiguió la paridad en casa cuando el Junior de Barranquilla lo visitó en el Nemesio Camacho ‘El Campín’.

Este jueves ‘El Cardenal’ tendrá una dura prueba para sus aspiraciones en la liga colombiana ya que le toca visitar al Once Caldas que se encuentra en el tercer lugar con 26 puntos, tres puntos menos que el puntero, La Equidad.

Al frente estará Once Caldas con mejor ubicación en la tabla de posiciones (3er lugar) pero que no ha pasado del empate en sus tres últimos encuentros por la Liga Águila.

✈️ Estos son los 18 Leones 🦁 que viajarán a Manizales para la Fecha 16 de la @LigaAguila: pic.twitter.com/KXtTiAQfPI — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 16 de octubre de 2018

En la previa a este encuentro por la jornada 15 de la Liga Águila, el técnico ‘albo’, Huberth Bodhert analizó el choque en una rueda de prensa. “Es necesario sacar los 3 puntos acá porque la tabla se apretó y más si queremos pelear por uno de los 4 primeros lugares”.

En otro momento habló sobre su pase a la final en la Copa Águila, con este logro llegan embalados para el encuentro de HOY pero no quieren perder el paso en el liguero. “Es una gran satisfacción ese logro, llegar a una final para mi es algo grande en lo que he venido trabajando... Yo creo que fue un buen momento, pero como todo en la vida, su momento, nos lo gozamos, muy contento pero llegamos aquí a trabajar y la mentalidad en Santa Fe...”, exclamó Huberth Bodhert.

“Es un objetivo importante que terminemos la liga dentro de los 4, cabeza de serie sería magnífico, ganar la copa... estaríamos hablando de un rendimiento al 100%, pero lo vamos a intentar y lo vamos a pelear hasta el final", indicó el estratega del Once Caldas.

Estamos preparando el partido de este miércoles, en Manizales, ante Santa Fe, por la fecha 15 de la Liga Águila. Queremos hacer un gran compromiso ante nuestros hinchas y asegurar un cupo entre los 8 finalistas. Te compartimos imágenes de la práctica de hoy, en Palogrande. pic.twitter.com/S6fXIhqXi2 — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 15 de octubre de 2018

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Liga Águila, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Santa Fe vs Once Caldas EN VIVO ONLINE por la Liga Águila

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil:10:00 pm

Canales para ver el Santa fe vs Once Caldas EN VIVO ONLINE por la Liga Águila

Win Sports

RCN TV

Santa Fe vs Once Caldas: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga Águila

Santa Fe: Zapata; Giraldo, López, Henao, Arboleda; Salazar, Perlaza; Rodríguez, Guastavino, Seijas; Morelo.

Once Caldas: Cuadrado; Gómez, Peralta, Correa, velasco; Arias, Rodríguez; Carreazo, Nieto, Lemus; Amaya.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Santa Fe vs Once Caldas por la Liga Águila?

Si quieres seguir en Internet el Santa Fe vs Once Caldas, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.