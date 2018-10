Los cuatro señalados del empate contra EE.UU. [OPINIÓN]

Muchas veces las oportunidades se presentan solamente una vez en la vida, seas arquitecto, ingeniero o, en este caso, futbolista. Pues en los últimos dos amistosos internacionales de la selección peruana, frente a Chile y Estados Unidos, Ricardo Gareca probó a varios jugadores llamados a ganarse un puesto; sin embargo fueron de los puntos más flojos de la 'Bicolor'.

Contra los 'mapochos' el 'Tigre' mandó al campo a su equipo base -sin contar la ausencia de Jefferson Farfán- y, pese a que goleó (3-0) siendo muy superior en el trámite, hubo un gran señalado: Raúl Ruidíaz.

El atacante de Seattle Sounders, que se cansa de hacer goles en su club, tuvo dos inmejorables ocasiones para hacerse presente en las redes, pero increíblemente las erró. La primera fue un mano a mano con De Paul, donde hay que darle mérito por achicar a tiempo los espacios, pero en la segunda chance no se encuentra explicación. Solo, de cara al arco, con tiempo y espacio, remató al bulto y falló. La reacción de los hinchas en el Hard Rock Stadium lo dijo todo.

La 'Pulga' fue en busca de su revancha contra Estados Unidos, pero casi ni entró en el juego con sus compañeros, que en su mayoría eran nuevos. Cierto que no estuvo bien rodeado contra los estadounidenses, pero su apatía y falta de asociación dejaron mucho que desear.

Ahora bien, un dato que preocupa es que Raúl Ruidíaz solamente lleva 4 goles en estos últimos 7 años que viene defendiendo la camiseta 'Blanquirroja', aunque solamente ha jugado 11 partidos como titular de los 34 que tiene hasta la fecha. Queda claro que para Sergio Marakarían (DT que lo hizo debutar) y ahora Ricardo Gareca, el menudo atacante es una pieza de recambio. Pero, ¿es la única?

Alexander Callens, perdido

El defensor del New York City venía siendo observado por el comando técnico del 'Tigre' pero este no se terminaba de decidir a convocarlo, hasta el presente mes, que se vio con la sorpresa de las lesiones de Miguel Araujo y Luis Abram, suplentes naturales de Christian Ramos y Anderson Santamaría.

Pese a no tener minutos contra Chile, Callens jugó desde el arranque contra EE.UU.. Era la oportunidad perfecta para demostrar que es un futbolista de selección, y al frente tenía un rival del cual conoce sus fortalezas y debilidades, puesto que lleva años en la MLS.

Empero, el partido le quedó muy grande. No solamente estuvo impreciso en los pases y salidas desde el fondo, sino que también perdió varios duelos individuales, se le vio dubitativo con y sin el balón y cometió la falta -infantil, dicho sea de paso- que terminó en el 1-0 parcial de los americanos.

Nilson Loyola, demasiado tímido

El que es llamado a tomar la posta cuando Miguel Trauco no esté, sigue sin sobresalir. El lateral de FBC Melgar es un recurrente en las listas de Ricardo Gareca, pero muy pocas veces cuenta con minutos, y cuando los tiene, no marca la diferencia.

Perú, contra Estados Unidos no tuvo salida por la banda izquierda, Loyola nunca desbordó y mucho menos se atrevió a hacer algo distinto. Cuando sus compañeros lo buscaban no lo encontraban, y cuando tenía el esférico hacía la simple: tocar al costado o hacia atrás. Ni un pase largo se arriesgó a hacer. ¿Falta de personalidad? No debería ser, puesto que viene de ser parte del último proceso eliminatorio y de participar en el Mundial Rusia 2018.

¿Qué ocurre con Sergio Peña?

Se cayó de la lista para la Copa del Mundo a último momento y aseguró que trabajaría el doble para volver más fuerte y ganarse un puesto en la selección peruana. 'Peñita' cambió de equipo, dejó el Granada de la segunda división de España para fichar por el C. D. Tondela de la Primeira Liga de Portugal, donde viene jugando casi de enganche, más adelantado.

Contra EE.UU., Peña sufrió en demasía al jugar de volante de primera línea al lado de Renato Tapia, perdió muchos balones (8) y apenas recuperó 5. Simplemente no siente esa posición y quedó en evidencia en Connecticut.

Sergio Peña, en estos momentos, tiene un gran problema en la 'Bicolor': hay mucha competencia en los puestos en los que podría desempeñarse. En la primera línea están Yoshimar Yotún, el propio Renato Tapia, Pedro Aquino y Wilder Cartagena; y Christian Cueva, Paolo Hurtado y hasta el mismo Jefferson Farfán pueden cumplir la labor de ser el nexo entre la volante y la delantera. Su situación es muy compleja.