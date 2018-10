YouTube: Julio César Uribe arremetió contra los críticos de Callens y Loyola [VIDEO]

Alexander Callens y Nilson Loyola fueron dos de los seis cambios que realizó Ricardo Gareca en en el once inicial de la selección peruana ante Estados Unidos. El amistoso internacional entre ambas escuadras quedó 1-1 y tanto el central como el lateral izquierdo han recibido críticas por su irregular actuación el estadio Estadio Pratt & Whitney de Connecticut.

Uno de los históricos de la ‘Blanquirroja’ que analizó el desempeño de Callens y Loyola fue Julio César Uribe. En el programa Fox Sports Radio Perú, el ‘Diamante’ arremetió contra los críticos de los dos jugadores e incluso debatió con el panelista Eddie Fleischman. El video ya circula en la plataforma de YouTube.

En el caso del jugador del FBC Melgar de Arequipa, Uribe señaló que se le debe dar un tiempo en el cuadro nacional después del gran campeonato que está haciendo en el Descentralizado 2018. “Ustedes lo han descalificado con ligereza, pero Loyola es un chico que Ricardo Gareca lo tiene bien visto y seguro estará esperando que repita lo de Melgar en la selección. Y eso requiere tiempo. No lo pueden sacar por una actuación donde no encontró los espacios para atreverse. Loyola tiene 22 años. Ha hecho un gran campeonato en Melgar, entonces por un partido no lo vamos a descalificar", dijo Uribe en el video que llva miles de reproducciones en YouTube.

En tanto, el extrenador de la ‘Bicolor’ se pronunció sobre Alexander Callens, el central del New York City de la MLS que volvió a jugar un partido con la selección tras cuatro largos años. “Han dicho que Callens se equivocaba permanentemente y tuvo un solo error, cuando quiso hacer más de lo que correspondía. Se equivocó y corrigió rápidamente", concluyó.