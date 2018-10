Flores salva a Perú

Los que pensaban que iba a ser la visa para un sueño, casi termina como un trámite engorroso que nos deja en la frontera de la ilusión. Lo que muchos creían que iba a ser fácil, acabó como uno de los amistosos más complicados. Las pruebas son para sacar conclusiones. Algunos creen que hay que aprobarlas, aunque sea raspando.

Perú entró confiado a la cancha del Estadio Pratt & Whitney, sintiéndose superior. Un pecado casi mortal ante una selección en pleno recambio generacional como Estados Unidos, que apuesta por jóvenes como Timothy Weah o Josh Sargent –ambos con solo 18 años–, que terminaron preocupando a una defensa que dejó más dudas que certezas.

Ricardo Gareca cambió a medio equipo (6 jugadores) respecto al que goleó a Chile, lo que era como un examen para varios jugadores que demostraron no estar preparados para ser de la partida. Es diferente cuando se ingresa a una oncena ya aceitada pero las notas bajas desde el arranque hicieron que los norteamericanos dominen el primer tiempo ante la pasividad en la defensa.

No hicieron ninguna falta en los primeros 25 minutos, tampoco remates al arco. Raúl Ruidíaz estaba desconectado del resto y se perdía ante la marca de los zagueros rivales. También hubo problemas en la salida, por no querer mandar un pelotazo se perdió la posesión y estuvieron cerca de pagarlo caro. Amon y Sargent eran un dolor de cabeza, que aprovechó los espacios dejados.

Sergio Peña no es lo mismo que juegue Yoshimar Yotún. El volante del Tondela lateraliza el juego, no rompe líneas como ‘Yoshi’ que además tiene más trajín y experiencia. Como lateral izquierdo, Nilson Loyola decepcionó al no poder cerrar su banda, uno de los puntos preferidos por los norteamericanos que también aprovecharon las dudas de Alexander Callens, el zaguero que tiene sus primeros minutos en este proceso y que aún se tiene que adecuar a la idea de juego y los automatismos ganados por un sistema defensivo que se vio debilitado por bajos rendimientos.

El más incisivo en ataque fue Andy Polo, que con su velocidad y desborde acabó siendo una de nuestras mejores cartas, aunque le faltó mejores socios ya que Paolo Hurtado no se terminó de acomodar a la posición de segunda punta, al no poder participar en el juego por el dominio estadounidense que propuso un juego físico.

Arrancando el segundo tiempo, Weah avisó lo que pasaría. En un balón parado, Sargent aprovechó el desconcierto para abrir el marcador con un remate que choca en dos zagueros para descolocar a José Carvallo. Justicia americana por el trámite.

Recién cuando ingresaron Yoshimar Yotún y Pedro Aquino, Perú volvió a tener el control de la pelota y empezó a dominar. Un tiro libre de Yordy Reyna –que también entra en el complemento– y un remate de lejos de ‘Yoshi’ era lo más resaltante, hasta que al final se decidió acelerar para salvar el resultado.

Polo pateó fuerte desde fuera del área pero el travesaño les negó el grito de gol a los más de 20 mil peruanos que fueron a Connecticut para ver a su selección. Hasta que una recuperación de Aquino,pasa por los pies de Polo que manda un centro rápido que encuentra solo a Edison Flores, que conecta de zurda para vencer a Guzan.

El abrazo a ‘Orejas’ –que es el segundo máximo goleador en el proceso de Ricardo Gareca con 10 tantos– de sus compañeros era de todos. Un premio para este examen que estuvieron a punto de jalarlo pero que lo salvan al final. Perú pudo ganar pero el tiro libre de Yotún fue salvado por el golero rival.

El árbitro pita el final y Gareca empieza a caminar tranquilo rumbo a los camerinos, aunque el ojo de ‘Tigre’ ha visto que hay algunos jugadores que todavía no están listos para la selección o que necesitan ganar más experiencia. Pueden pensar que es solo un amistoso pero cada minuto en la cancha cuenta. El sueño americano pudo terminar en pesadilla hasta que llegó Flores, el que salva a Perú en un momento de urgencia.❧