Pablo Bengoechea: "En diciembre me veo jugando la final"

Una derrota y un empate son los dos últimos resultados que ha obtenido Alianza Lima. A ello se suma un pobre nivel futbolistico. Sin embargo el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea confía en que su equipo logrará el título del Torneo Clausura y así pelear por el título nacional.

Además el estratega blanquiazul, respaldó al volante Maximiliano Lemos, quien a pesar de haber anotado el último fin de semana, todavia no recibe el total respaldo del hincha íntimo. Sin embargo para el 'Profesor' es pieza fundamente en su esquema.

"Me preguntan siempre por Lemos. No hemos traído a Lionel Messi para que le guste a todos. Yo nunca hablaré de un jugador, siempre del colectivo. Si llegamos a la final estaré conforme, sino, me equivoqué en mis decisiones", dijo el uruguayo.

De cara al partido del domingo ante Melgar señaló: "Tenemos bajas por suspensión para el domingo, pero los demás están bien. Tomás Costa se viene recuperando bien. Confiamos en hacer un gran partido. Nos viene muy bien volver a nuestra casa".

Sobre el empate ante Sport Boys manifestó: "Me fui mucho más conforme a casa luego del empate con Boys que cuando ganamos a Garcilaso. Alianza jugó como me gusta, presionando y pasando rápido al ataque. Esperamos repetir lo bueno que hicimos ese día en las fechas que restan".

"Los últimos resultados fueron malos, pero hoy estamos donde queremos estar a fines de noviembre: clasificados a semifinales. En diciembre me veo jugando la final. Confío mucho en este grupo y más en momentos de definición", aseguró.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la expulsión de Kevin Quevedo. "Fue expulsado por gritar el gol a la gente y estoy en contra de la indisciplina, pero no fue un partido fácil para nuestra banca. Nos gritaron todo el partido y a veces el ser humano reacciona, aunque el futbolista debe tratar siempre de mantener la calma".

Finalmente indicó: "No hemos tenido el año que queríamos y podemos jugar mucho mejor, soy el primero en reconocerlo, pero seguimos vivos y vamos a dejar todo para salir campeones. A fin de año veremos cómo nos fue. Se vienen partidos claves y sabemos que el hincha nos acompañará".