Bélgica vs Holanda EN VIVO: tremendo amistoso por Fecha FIFA 2018

Bélgica recibirá a Holanda en amistoso internacional por fecha FIFA 2018. El partido se jugará desde la 1:45 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO) en el Stade Roi Baudouin, en Bruselas. Lo transmiten DirecTV y ESPN. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Larepública.pe.

Se trata de un gran duelo amistoso entre los ‘Diablor Rojos’, que pasan por un gran momento, y la ‘Naranja Mecánica’ que goleó a Alemania.

El equipo de Roberto Martínez viene de ganarle por 2-1 a Suiza en la Liga de Naciones, aunque están igualados en puntaje. El equipo belga buscará seguir con la racha de victorias post mundial venciendo a Holanda. Llevan dos derrotas y un empate en sus últimos 24 partidos. Eden Hazard es la carta gol para Bélgica.

Frente a ellos, Holanda seguirá con el imparable juego que mostraron con Alemania. Golearon por 3-0 a los teutones y sigue con chances de avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones UEFA. El entrenador Ronald Koeman viene haciendo un recambio generacional en la ‘Naranja Mecánica’, dándole oportunidad a jugadores como Memphys Depay, Matthijs de Ligt, Virgil Van Dijk y Luuk de Jong.

El último encuentro entre ambos terminó por 1-1. Sin embargo, el anterior enfrentamiento, en el 2012, fue victoria para Bélgica.

Los belgas son favoritos a ganar el partido, dado que no pierden contra Holanda en el presente siglo, aunque hay probabilidad de que el encuentro termine en empate, como sucedió en los 3 de los 5 encuentros de ambos desde el 2000.

