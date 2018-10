Usain Bolt indignado por tener que pasar control antidoping en Australia

El exatleta Usain Bolt, quien espera convertirse oficialmente en futbolista profesional, se mostró indignado en redes sociales por haber sido convocado para un control antidopaje inesperado.

A través de un video subido a sus historias de Instagram, Bolt expresó su molestia y mencionó que los médicos le explicaron que como deportista de elite debía ser controlado.

“Chicos, me he retirado del atletismo buscando convertirme en futbolista, pero miren esto. ¿Por qué debo pasar un control antidopaje si no he firmado con un club’”, se pregunta Bolt en el video. “Ni siquiera soy aún futbolista profesional ¿En serio?”, añadió.

La prueba antidopaje de la que hace mención Usain Bolt se la pidieron al final del partido amistoso en el que el excorredor fue titular por primera vez y anotó dos goles.

De atleta olímpico a jugador profesional de fútbol

El jamaicano de 32 años se retiró del atletismo el año pasado y ahora espera que su sueño de ser futbolista profesional se cumpla de manera oficial.

Usaint Bolt está a prueba desde agosto en el club australiano Central Coast Mariners. Debutó el 31 de dicho mes ante una selección de Gold Coast y marcó sus primeros dos goles el pasado viernes en un partido de pretemporada frente al Macarthur South West United.

Este viernes, comienza la temporada de la A-League y el ‘Rayo’ confía en que el club de primera división australiana Central Coast Mariners le ofrezca un contrato.