WWE RAW vía FOX Sports 2: ¿The Brothers of Destruction responderán a DX? | EN VIVO

HOY desde las 7:00 p.m. - hora peruana, se realizará un nuevo episodio de WWE Monday Night RAW, desde el Wellsfargo center de Philadelphia, donde The Brothers of Destruction darían respuesta al reto puesto por D-Generation X, Triple H y Shawn Michaels. Este show será televisado EN DIRECTO | EN VIVO vía FOX Sports 2 y podrás seguirlo ONLINE a través de LaRepublica.pe.

La semana pasada The Game y el Rompe Corazones retaron a The Undertaker y Kane a una lucha por equipos en Crown Jewel y, pese a que ya se ha hecho oficial, los hermanos no se han pronunciado al respecto. Se espera que hoy lo hagan.

¿The Shield se terminó?

Luego de perder -nuevamente- contra The Dogs of War, Dean Ambrose se marchó en solitario dejando en el ring a sus compañeros y amigos Roman Reigns y Seth Rollins. Tras vestidores, el 'Lunático' fue entrevistado y dejó entrever que quizá no encajaba del todo en el 'Escudo'.

Sigue la rivalidad entre Ronda Rousey y Nikki Bella

Luego del ataque a traición de las hermanas Bellas a la vigente campeona de la división femenina, se confirmó la lucha por el título entre 'Rowdy' y Nikki en Evolution.

"Tenemos el primer Pay-per-view exclusivo de mujeres de WWE a la vuelta de la esquina y Nikki y yo vamos a estelarizarlo. Si ella quiere hacer el papel de antagonista, está bien. Lo único que me importa es triunfar en el evento", dijo Ronda Rousey a TMZ.

Revive los mejores momentos de WWE Monday Night RAW del lunes 8 de octubre

Horarios para ver EN VIVO ONLINE el WWE Monday Night RAW

Honduras - 6:00 p.m.

Guatemala - 6:00 p.m.

Nicaragua - 6:00 p.m.

Costa Rica - 6:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Panamá - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:00 p.m.

Puerto Rico - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

Canal para ver EN VIVO ONLINE el WWE Monday Night RAW

Fox Sports 2