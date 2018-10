Luka Modric y su inédita revelación sobre la salida de Cristiano Ronaldo

El futbolista croata del Real Madrid, Luka Modric, se refirió a la salida de Cristiano Ronaldo del equipo blanco y reveló qué hicieron él y sus compañeros al conocer el rumor de la salida del astro portugués.

En esa línea, Modric confesó que en el vestuario blanco hicieron apuestas para ver si CR7 se iba o no. Asimismo, entre otras cosas, afirmó que le habría encantado jugar en el mismo equipo que Zinedine Zidane.

“No pensé que Zidane se fuera a ir, ni tampoco Ronaldo. Cuando surgió el rumor sobre Cristiano hicimos apuestas entre nosotros en el vestuario y estábamos seguros de que se iba a quedar. Pero cada uno hace sus elecciones de vida”, dijo Luka Modric en declaraciones a L’Equipe.

Sobre el popular Zizou, Modric dijo: “Entre los jugadores con los que me hubiera gustado jugar, el primero es Boban, mi ídolo de la selección croata. Luego con Zidane, al que tuve la suerte de tener como entrenador. Y con quien hemos vivido los momentos más bonitos de la historia del Madrid. A veces, Zidane se ponía a jugar con nosotras y era impresionante ver su elegancia y sus movimientos sobre el campo. Y el tercero es Ronaldo Nanzario”.

El jugador del Real Madrid también dijo que prefiere no postularse para ganar el Balón de Oro. “Para ser honesto, no me gusta hablar así y decir: ‘Sí, soy yo quien merece el Balón de Oro’. Lo importante para mí es estar en el campo como lo he estado durante meses, este año 2018 ha sido sin duda el mejor de mi carrera y mi único objetivo es continuar a este nivel”, reflexionó.