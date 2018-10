Fórmula 1: Las confesiones de Sebastian Vettel

A lo largo de la temporada, Sebastian Vettel estuvo luchando punto a punto con Lewis Hamilton por la punta de la tabla mundial. Pero errores técnicos y malas estrategias en la pruebas de los sábados generaron que el alemán pierda el paso y se aleje del título Mundial.

Para nadie es un secreto que Ferrari es el mejor auto en la fórmula 1, incluso Hamilton lo reconoció públicamente, pero la 'Scuderia' elaboró malas estrategias y eso en una competencia se paga caro.“Nos toca mirar hacia delante y asegurarnos de que los próximos sábados nos salgan bien para tener domingos mejores. A veces pasa que cuando algo va mal durante el sábado, lo puedes pagar el domingo”, expresó Vettel a Motorsport Week.

Para el piloto alemán lo que sucedió en el pasado son cosas que no se pueden cambiar, es algo que debes aceptar y corregir. Total en la vida las oportunidades se deben aprovechar y Hamilton lo hizo.“como he dicho antes, lo que hemos dejado atrás ya no lo podemos cambiar”.

Apoyan a Vettel

En las últimas semanas Sebastian fue duramente criticado por los medios italianos, por eso el jefe de Ferrari,Maurizio Arrivabene, no dudo en salir a defender al germano. “Él (Vettel) está vinculado a Maranello desde que era niño. Cuando le escucho por la radio, es como hablar con Michael. Estoy seguro de que tarde o temprano ganará el Campeonato al volante de un Ferrari, pero para ello necesita un coche hecho a medida”, expresó.

El directivo también se refirió a la prensa italiana y a sus fanáticos, indicando que el simple hecho de representar el símbolo de Ferrari te lleva a darlo todo para complacer a los seguidores.“No necesitamos hablar de presión por parte de la prensa, ya que Ferrari es siempre el centro de todo; creo que tenemos que dar las gracias a los medios de comunicación y al público por presionarnos para volver a ganar”.