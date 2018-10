El jugador número 12

nn Cuando las piernas ya no responden del cansancio, el aliento incesante de la hinchada renueva la energía. La fuerza se contagia y la ‘U’ aparece renovada en esta recta final del torneo donde el objetivo no es pelear el título sino salvar la categoría. Uno de los equipos con más historia ahora busca mantener el honor.

En uno de los peores años de su historia, el mejor activo del club es el hincha. Castigados por problemas económicos no podían contratar, cambiaron dos veces de técnico y empezaron una mala racha que los llevó a estar en zona de descenso. Ya con refuerzos -tras entrar en un régimen especial- y todavía sin jugar bien, el equipo merengue logra dos victorias consecutivas después de 13 meses.

Primero ante Sport Huancayo y el sábado ante Unión Comercio, rival directo en la lucha por seguir en Primera. Ambas victorias sufriendo, porque no les sobra nada. Con más garra que fútbol, recordando que la historia ya no gana partidos, tampoco la camiseta. Ahora es un once más equilibrado y efectivo, aunque ello lo tendrá que confirmar en los siguientes duelos.

Con un arbitraje polémico de Diego Haro, la ‘U’ se preocupó en darle vuelta al marcador a Unión Comercio con Schuler y Denis, en un Estadio Nacional al tope de la capacidad que le daban a la ‘U’ (poco más de 20 mil). Aunque Norte se fue a Sur, el equipo parece haber encontrado el rumbo con el hincha como estandarte y su conmovedor aliento durante los 90 minutos. Ellos no patearán la pelota o no podrán cabecear, pero sí juegan. Son el número 12 y en los últimos ocho partidos que le restan al equipo de Nicolás Córdova deben seguir igual de influyentes. Que cuando les falte fuerza, la encuentren en la tribuna.❧