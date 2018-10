Apunta sus nombres

En otra mañana calurosa en Miami, la pizarra de Ricardo Gareca tenía varios borrones. Escribía un nombre, sacaba otro. El ‘Tigre’ sabe que es el momento de hacer pruebas. Los amistosos aparecen como la oportunidad perfecta para hacer variantes. Mientras todos cumplían las indicaciones, el comando técnico analizaba lo que pasaba en la cancha.

Después de un importante triunfo (3-0) sobre Chile cortando una racha de cinco años, mañana la Blanquirroja enfrentará a Estados Unidos en Connecticut, ciudad donde hoy practicarán. Hay algunas ratificaciones y otros lugares donde Gareca tiene algunas dudas. Mientras Raúl Ruidíaz aparece como la carta de gol para el duelo ante los norteamericanos y recibe una nueva oportunidad después de no destacar ante la ‘Roja’, en la zona defensiva el hombre que llamó la atención es Alexander Callens, el zaguero del New York City FC que pasa un buen momento en la MLS –incluso fue considerado jugador del mes en su club– y que no se sacó el chaleco durante la práctica. A su lado estuvo Christian Ramos y Anderson Santamaría, por lo que su nombre está con resaltador. Lo más probable es que ahora sí sea de la partida.

La otra modificación es Pedro Aquino en lugar de Renato Tapia. El volante que hizo un doblete ante Chile ha sido una de las notas altas en los últimos amistosos. Ante Holanda y Alemania también marcó goles y su trabajo táctico es valorado por Gareca. El resto del equipo se sabe de memoria. Los laterales (Miguel Trauco y Luis Advíncula) son intocables, igual que Edison Flores, Christian Cueva y André Carrillo.

Sin embargo, ‘Orejas’ trabajó diferenciado al terminar sentido tras el duelo con Chile y podría quedar fuera de este amistoso, por lo que su lugar sería ocupado por Paolo Hurtado. Pedro Gallese estuvo en el equipo suplente, por lo que el golero José Carvallo tendría la oportunidad de arrancar.

Lo que no cambia es el esquema de juego, un 4-2-3-1 ofensivo donde el ataque por las bandas es una de las principales armas para hacerle daño al rival. Estados Unidos aparece en pleno proceso de recambio generacional, con un entrenador interino (Dave Sarachan) que llega de caer 4-2 ante Colombia. Bobby Wood es su principal carta de gol, mientras que Michael Bradley es uno de los pocos experimentados que quedan. Además, el portero Zack Steffen se ha lesionado y le dejará su lugar a Brad Guzan.

Gallese destaca el nivel de la selección

- Cada atajada suya es clave en los partidos. Pedro Gallese llena de confianza a sus compañeros y cree que tras cada buen resultado hay una evolución favorable en la selección. “El nivel del grupo está creciendo partido a partido, y eso se demuestra en cada presentación. El equipo está madurando cada día más y eso es producto de haber jugado un mundial, encuentros eliminatorios y amistosos. Cada vez nos hacemos fuertes y esperamos llegar de la mejor manera a la competencia oficial”, señaló, para luego hablar del próximo rival. “Estados Unidos es un equipo muy duro en el tema físico”.