Triunfo polémico de Universitario fue "merecido", según Nicolás Córdova

Universitario de Deportes sufrió contra Unión Comercio, pero logró ganar en el Torneo Clausura 2018. Se trata de la segunda victoria consecutiva que obtiene el equipo crema, aunque cuestionada, tras un penal polémico cobrado en favor del cuadro dirigido por Nicolás Córdova. Sin embargo, el director técnico chileno opinó de forma contraria sobre el resultado del jueves.

En conferencia de prensa, el entrenador de la ‘U’ fue claro al expresar que se trato de un “triunfo merecido” el que consiguieron contra el ‘Poderoso de Alto Mayo’.

“El equipo demostró que está físicamente en buenas condiciones. Era injusto estar abajo en el marcador”, expresó. Nicolás Córdova añadió que “tuvimos la capacidad de tener calma, empujar mucho y al final nos llevamos un triunfo merecido”.

Universitario logró el desempate después de una presunta falta de Ángel Ojeda contra Aldo Corzo en el área de Unión Comercio. Pese a que el penal cobrado por el réferi Diego Haro es motivo de discusión, el DT crema prefirió no dudar de la decisión arbitral.

“Sobre el penal no tengo idea, estaba lejos”, explicó Córdova, aunque indicó que “tenemos equipo y hoy lo demostró. Hicimos muchos cambios de posiciones. En general, todos respondieron y se hizo un partido muy correcto”. Además, declaró no estar tranquilo con la victoria. “No me deja tranquilo nada, tenemos que seguir trabajando”, apuntó.

Con la victoria sobre Unión Comercio, Universitario de Deportes salió de la zona del descenso en la primera división, aunque está a la espera del partido entre Sport Boys contra Alianza Lima, dado que se mantienen a dos puntos de distancia del equipo chalaco, puesto 15 en la tabla acumulada del Descentralizado.