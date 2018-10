Un equipo que ilusiona

1.

Efectividad en el área rival

La selección peruana ha demostrado que no depende de un ‘9’. A pesar de las bajas de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, y con Raúl Ruidíaz con poca fortuna, los goles llegaron de los volantes. Esta vez hubo más precisión que en otras oportunidades.

2.

Una clara idea de juego

La pelota al ras del piso, el toque rápido y la constante movilidad de los volantes ofensivos es el estilo de juego que ha logrado consolidar Ricardo Gareca. Desde la defensa intentando jugar, en la volante apostando por la posesión y generando jugadas de peligro. André Carrillo, Edison Flores y Christian Cueva hacen relucir su velocidad y dinámica.

3.

Jugadores que se potencian

Si hay un aspecto que ha caracterizado a esta selección es la aparición de figuras. Así no tengan ritmo en sus clubes, en la selección la historia es diferente. Una de ellas es Pedro Aquino, quien todavía no ha logrado el titularato, pero cada vez que ha ingresado ha destacado, inclusive anotando goles. André Carrillo con su desequilibrio se ha convertido en un dolor de cabeza para los rivales. Luis Advíncula con su rapidez y remates al arco ha dado una nueva variante a la ofensiva de Perú. El central Anderson Santamaria también se ha consolida en la defensa a pesar de no tener continuidad en el Puebla de México.

4.

Sólido en defensa

En los amistosos ante Alemania y Holanda, Perú cometió errores en este aspecto. Sin embargo, ante Chile mejoró. Anderson Santamaría estuvo atento en la anticipación. Christian Ramos rechazó los balones aéreos. El lateral derecho Luis Advíncula estuvo bien en las coberturas por banda y la selección presionó al rival en campo contrario. Todos apoyaron.

5.

Aspectos por corregir

La selección tiene que saber cuándo salir jugando y cuándo rechazar el balón. El arriesgar demasiado hace que pierdan el balón en el mediocampo y generen una opción de gol para el rival. Otro detalle por mejorar es aprovechar los momentos de dominio, como en el primer tiempo que no se pudo anotar.