Perú vs EE.UU: se oficializa la primera baja para el amistoso del martes [FOTO]

La Selección Peruana tendrá su segundo examen este martes 16 de octubre frente a los Estados Unidos en el marco de los amistosos internacionales en la Fecha FIFA 2018. A puertas de este duelo que se realizará en el Estadio Rentschler Field, los norteamericanos confirmaron su primera baja.

El cuadro norteamericano informó que su guardameta titular, Zack Steffen abandonó la concentración luego del partido contra México. Esta información fue revelada a través de un comunicado publicado en el portal oficial y en sus redes sociales por la selección estadounidense.

“El arquero Zack Steffen abandonó el campo de entrenamiento de Estados Unidos. Steffen está experimentando tensión en el muslo derecho y está descansando como precaución”, reza el documento.

El golero estadounidense debió dejar los entrenamientos debido a un tirón en el tendón derecho, asimismo se informó que regresó a su club, el Columbus Crew SC.

Zack Steffen había recibido el respaldo del estratega de su selección, Dave Sarachan, que lo mantuvo como titular en el arco en cinco de los siete amistoso que jugó Estados Unidos en lo que va de 2018.

Ahora la incógnita será quién ocupará el lugar bajo los tres palos, Brad Guzan y Ethan Horvath, estarán atentos al llamado para saltar como titular contra la 'Blanquirroja' El Perú vs Estados Unidos se juega este martes desde las 6:30 pm (hora peruana).

Due to right hamstring tightness, goalkeeper @zackstef_23 has departed #USMNT camp and returned to @ColumbusCrewSC: https://t.co/Rf0hgT3W50



The #USMNT roster stands at 22 players ahead of Tuesday's match vs. Peru. pic.twitter.com/TbN9cLeMym