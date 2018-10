Resignados y decepcionados: así narraron en Chile la goleada de Perú [VIDEO]

Que Perú le haya ganado a Chile después de cinco años es noticia en todo el continente sudamericano. Pese a ser un cotejo de carácter amistoso, la 'Bicolor' aplastó a los 'Mapochos' por 3-0 con un doblete de Pedro Aquino, quien fue la figura del cotejo.

Si la victoria alegró a toda la hinchada 'Blanquirroja', en Chile, los ánimos eran los peores: resignación y decepción, tal y como reflejaron en vivo dos narradores 'sureños' cuando llegó el segundo y tercer tanto del equipo de Ricardo Gareca. Material está en YouTube.

Pedro Aquino ingresó en el complemento por Renato Tapia y no tardó mucho en hacerse presente en el marcador, tal y como se ve en YouTube.

"Y otra vez Aquino. Y otra vez Aquino. 3-0 nos ganan los peruanos", dijo el relator del compromiso entre Perú vs Chile por Fecha FIFA 2018. El comentarista tomó la posta y respondió: "Es que acertó Gareca con los cambios porque Aquino que venía fresco, que no tuvo esa lucha desgastante del primer tiempo, ha llegado siempre acompañado, siempre desde atrás y siempre con el arco de frente". Video es viral en YouTube.

Continuó: "Esta vez Aquino tiene tiempo para acomodarse y para finiquitar de esa manera. Es un muy mal final para Chile, que no tiene piernas, no tiene ideas, y básicamente no tiene liderazgo dentro del terreno de juego. Perú gana merecidamente por 3-0 y ratifica un momento jerárquico que comenzó con aquella clasificación agónica para la Copa del Mundo y que nos dejó a nosotros mirando Rusia 2018", sentenció.